Sotheby’s e Christie’s hanno fatto scintille a Londra, durante Frieze

Prima Christie’s, con il totale più alto per una vendita serale della Frieze Week per Christie’s negli ultimi 7 anni. Poi Sotheby’s che – c’è da ricordarlo – già a settembre, a Londra, aveva disperso la collezione Karpidas, un’asta «da guanti bianchi» come si dice in gergo, con il tutto venduto. E ora aggiunge alla lista altri capolavori a sei e sette zeri.

Quindi, gli highlights della evening sale di Christie’s. La giacca da sci di Peter Doig (1994) è stata venduta per £ 14,3 milioni, contro una stima di £ 6-8 milioni – e dopo oltre 13 minuti di offerte tra sei offerenti. Record mondiali d’asta raggiunti per Paula Rego (Dancing Ostriches from Walt Disney’s ‘Fantasia’ (1995), £ 3,5 milioni), Suzanne Valadon (Deux nus ou Le bain (1923), £ 1 milione), Annie Morris (Bronze Stack 9, Copper Blue (2015), £ 482.600) e Esben Weile Kjær (Aske and Johan upside down kissing in Power Play at Kunstforeningen GL STRAND (2020), £ 25.400). Mentre i lotti provenienti dalla Ole Faarup Collection hanno totalizzato £ 27,3 milioni, a beneficio della Ole Faarup Art Foundation.

«Abbiamo raggiunto il totale più alto per un’asta serale della Frieze Week da Christie’s in sette anni», ribadiscono Katharine Arnold e Keith Gill, Vice-Chairmen 20th/21st Century Art, Christie’s Europe. «Abbiamo iniziato la settimana con fiducia, con materiale valutato con attenzione, e abbiamo assistito a un’asta animata e molto frequentata in King Street. Con grande energia in sala, l’asta di stasera ha presentato una selezione diversificata di opere accomunate dalla qualità, a testimonianza dell’impegno costante di Christie’s da parte del nostro team di specialisti di fama mondiale, e siamo stati lieti di ricevere l’entusiasmo e la fiducia dei nostri clienti. Abbiamo presentato opere provenienti da oltre dieci collezioni e siamo entusiasti dei risultati ottenuti dai lotti offerti dalla Ole Faarup Collection. Oltre agli ottimi risultati di stasera, quest’asta celebra non solo la grande arte, ma anche l’individualità e la passione dei collezionisti che rendono questa comunità così vivace. Siamo orgogliosi di aver ottenuto un risultato così solido durante la Frieze Week, un momento che mette in luce l’energia e la vitalità culturale della scena artistica londinese».

E risponde subito a tono Sotheby’s, in New Bond Street: la Contemporary Evening Auction del 16 ottobre totalizza £ 47,56 milioni, a guidare la serata sono Portrait of a Dwarf di Francis Bacon (£ 13,1 milioni), Study for Self-Portrait, tra gli ultimi autoritratti noti dello stesso artista (£ 5,8 milioni), Untitled (The Arm) di Basquiat (£ 5,5 milioni) e ancora Four Pink Marilyns (Reversal Series) di Andy Warhol (£ 4,3 milioni). Mentre il 17 ottobre, sempre da Sotheby’s, la vendita monografica interamente dedicata a David Hockney e al più grande gruppo di disegni per iPad dell’artista mai messo all’incanto ha collezionato ben £ 6,2 milioni, più del doppio della stima massima per la collezione. «The Arrival of Spring di David Hockney», ha dichiarato Yessica Marks, Head of Prints, Sotheby’s Europe, «ha portato una ventata di aria fresca alla Frieze Week. Il risultato di oggi, con i guanti bianchi, le vivaci offerte e la forte partecipazione globale sottolineano l’immenso apprezzamento per Hockney e per la coraggiosa sperimentazione che lo rende il genio che è». È tutto da Londra.