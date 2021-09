Sotheby’s: il martello per 101 Bored Ape Yacht Club batte i $24,4 milioni

Sotheby’s conclude la sua sesta asta di NFT dell’anno con una vendita record: due lotti venduti per un totale di oltre 26 milioni di dollari.

L’universo crypto in questa fase di bull market sta facendo la storia sotto ogni punto di vista. El Salvador ha legalizzato Bitcoin, Moody’s è alla ricerca di una figura esperta in Bitcoin da inserire nell’organico e Visa ha annunciato che testerà, in Brasile e per determinati clienti, alcuni servizi in Bitcoin. Proprio Visa settimane fa aveva comprato un CryptoPunk, tra i protagonisti più pagati (11.75 milioni di dollari) della prima asta Natively Digital di Sotheby’s, sottolineando un rinnovato interesse verso collectibles e PFP.

Non a caso è stata una delle aste più attese quella appena conclusa da Sotheby’s: Ape in!. Scherzosamente annunciata su Instagram come la prima volta in 277 anni di storia in cui scimmie e cani hanno preso d’assalto la casa d’aste, il risultato dell’incanto è andato ben oltre le aspettative.

I lotti da record: uno sguardo ravvicinato

Sono stati presentati due lotti: il primo di 101 NFT di Bored Ape Yacht Club (qui), stimato tra i 12 e i 18 milioni di dollari, in pochi giorni aveva già ampiamente superato questa cifra. Il 4 ottobre, due giorni dopo l’apertura, si erano già registrate 43 offerte per un valore di 4,8 milioni di dollari. Per quanto assurdo possa sembrare questo interesse, il possesso di questo lotto coincide con l’acquisizione dell’1% del totale della collezione. Considerando che assieme a Bored Apes Kennel Club, secondo lotto proposto da Sotheby’s, e Mutant Apes Yach Club il volume totale di mercato su OpenSea supera i 170000 ETH (circa 644 milioni di dollari) e sembra destinato a crescere, non ci si può stupire. Quello che sorprende è la cifra raggiunta: oltre 24 milioni di dollari, il doppio della stima iniziale.

Diversa la sorte del secondo lotto di 101 Bored Apes Kennel Club (qui). Stimato tra 1 e 2 milioni di dollari, è stato venduto per quasi due milioni. In linea quindi con la valutazione iniziale, sottolineando ancora una volta come l’hype possa portare a dei risultati falsati soprattutto nelle aste di NFTs.

In Decentraland, metaverso in cui Sotheby’s ha aperto la replica della sede londinese e dove è possibile visitare le esposizioni di opere crypto in asta, è stata festeggiata la conclusione di questa vendita sensazionale proprio ieri, venerdì 10 settembre, al Riverboat Casino.