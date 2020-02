Sotheby’s punta su Hockney in un’asta senza sorprese

Dopo due settimane dalla definitiva uscita del Regno Unito dall’Europa, sono andate in scena a Londra le prime aste, il vero primo test di mercato post Brexit.

Ieri sera Sotheby’s ha aperto la settimana delle vendite dedicate al Contemporaneo.

Le case d’asta in questi giorni sono partite sottotono, con stime basse in calo del 22 percento rispetto alle stime basse dell’anno precedente.

Tuttavia, la vendita di Sotheby’s di ieri sera è stata un’eccezione e la stima della prevendita totale, fissata tra 85 milioni e 118,8 milioni di sterline, ha quasi rispecchiato esattamente i dati dell’edizione 2019.

Il risultato di quest’anno è stato di 92,5 milioni di sterline, molto simile ai 93,3 milioni dell’anno scorso, raggiunto con cinque lotti venduti per oltre 5 milioni e solo tre lotti invenduti su 46.

Star della serata è stato il dipinto di David Hockney, The Splash (1966), che è stato garantito con una stima bassa di 20 milioni di sterline ed è stato venduto a 23,1 milioni.

La storia del dipinto di Hockney

Il dipinto ha una vivace storia, fatta di vendite e viaggi intercontinentali. Fu venduto per la prima volta all’asta nel 1973, per un prezzo di aggiudicazione di 25mila sterline, al gallerista di Hockney, John Kasmin, per poi farsi strada nella collezione di David Geffen. È poi passato per un’altra collezione californiana prima di apparire da Sotheby’s nel 2006, quando è stato acquistato dai consulenti d’arte Christopher Eykyn e Nicholas Maclean per 2,9 milioni di sterline, secondo quanto riferito da Joseph Lau, un miliardario di Hong Kong .

Lau era allora una forza nel mondo del collezionismo: aveva pagato 17,4 milioni di dollari per un grande ritratto del presidente Mao di Andy Warhol nel 2006 e 39,2 milioni di dollari per Te Poipoi di Gauguin da Sotheby’s nel 2007.

Ma le fortune di Lau sono decisamente ridotte da allora, ed è attualmente un fuggitivo da Hong Kong e Macao, condannato per frode e riciclaggio di denaro. L’identità precisa del venditore dell’opera di Hockney – che si tratti di Lau stesso, un membro della sua famiglia o una società – è sconosciuta.

Più piccolo di dimensioni e meno noto di A Bigger Splash (1967), e senza gli elementi figurativi che animarono la piscina da 90,3 milioni di dollari dell’artista, Portrait of an Artist (1973), The Splash è stato venduto per 23,1 milioni allo specialista di Sotheby’s Los Angeles, Jackie Wachter. Forse il dipinto si prepara ad un viaggio di ritorno verso la California, ma ci aspettiamo di rivederlo presto sul mercato.