Sotheby’s sempre più millennial. Grazie a Highsnobiety

Sempre più online, sempre più su instagram e attendiamo l’arrivo di tik tok. Gli esperti di marketing delle grandi case d’asta stanno facendo di tutto per avvicinare le giovani generazioni al mercato.

L’ultima trovata di Sotheby’s è la collaborazione con il brand Highsnobiety: il prossimo 20 gennaio i due colossi lanceranno una collezione di magliette, felpe e felpe con cappuccio con immagini di opere incluse nelle prossime aste di gennaio di Old Masters di Sotheby’s. Gli abiti, al prezzo tra i prezzi vanno da 65 a 125 euro e presentano in maniera innovativa le opere italiane, olandesi e fiamminghe, che andranno all’incanto. Da una rappresentazione del XVI secolo di uno scheletro a cavallo di una bara alla serena mitica bellezza di A Sea-Nymph di Ginevra Cantofoli. La collezione sarà inoltre disponibile per l’acquisto in un negozio pop-up presso Selfridges a Londra.

David Fischer, CEO di Highsnobiety, ha affermato che la partnership spera di attirare nuovi tipi di collezionisti da Sotheby’s, quelli che “non hanno mai sognato di possedere quest’arte”. Allo stesso tempo, si diverte anche a “sorprendere il nostro pubblico con partnership inaspettate.”

La mossa arriva dopo diversi tentativi della casa d’aste di avvicinarsi ai Millennials: ricordiamo la vendita di Skateboard di Supreme, la collaborazione prima con Victoria Beckham per la vendita “The Female Triumphant”, e poi con Frabrizio Moretti, batterista della band The Strokes, per la presentazione di un lavoro del pittore omonimo, in vendita nella scorsa stagione.