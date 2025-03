Sotto il cielo di Parigi, Bonhams vende la Luna

Bonhams Cornette de Saint Cyr vende la luna. Tra gli appuntamenti in programma per l’imminente primavera, online dal 14 al 28 aprile, la casa d’aste parigina presenta For All Mankind: The Artistic Legacy of Early Space Exploration, 450 fotografie d’epoca della NASA provenienti dalla prestigiosa collezione di Victor Martin-Malburet. Uno scrigno di immagini inedite catturate dagli astronauti nello spazio.

Acclamata a livello internazionale, la collezione è stata esposta in importanti mostre museali. Con stime a partire da € 300, For All Mankind offre così un panorama completo dell’età d’oro dell’esplorazione spaziale, incluse le prime fotografie scattate nello spazio e sulla superficie di un altro mondo, le prime attività nello spazio e sulla Luna, impronte lasciate sulla superficie lunare e il lato nascosto della Luna.

«Sono rimasto sbalordito dalla famosa fotografia di Buzz Aldrin sulla Luna, con il modulo lunare riflesso nella sua visiera». Lo ha dichiarato Victor Martin-Malburet, che sviluppò una passione per l’eredità visiva del Giant Leap for Mankind all’età di 15 anni, ai tempi in cui partecipò a un’asta dedicata all’esplorazione spaziale con suo padre, un collezionista di arte contemporanea. «Cosa potrebbe essere più sconvolgente del momento in cui gli umani hanno lasciato il loro pianeta per la prima volta e hanno messo piede su un altro mondo?», ha aggiunto. «In un’epoca in cui la fotografia era ancora analogica, le stampe prodotte dalla NASA erano i tesori riportati dall’ignoto dagli astronauti, per tutta l’umanità».

L’asta include la prima fotografia dell’intera luna vista da una prospettiva non terrestre. Scattata da William Anders all’inizio del viaggio di ritorno dell’Apollo 8, rivela una luna che gli osservatori terrestri non possono mai vedere (la stima è di € 1200-1800). Straordinario anche il primo tramonto spaziale, a fotografarlo fu John Glenn, a bordo della Friendship 7 il 20 febbraio 1962. Glenn si meravigliò: «Il tramonto orbitale è tremendo… uno spettacolo davvero bello, bellissimo. Il sole al tramonto avvolge una sciarpa attorno alla faccia curva della Terra» (stima € 4000-6000).

Tra gli scatti più iconici, Bonhams presenta anche il primo selfie nello spazio, un’immagine che ha segnato la storia dell’esplorazione. In origine, la NASA descrisse la foto del Gemini 12 in un modo piuttosto banale: «L’astronauta Aldrin è fotografato con il portello della navicella spaziale aperto». Molto più tardi, lo stesso Buzz Aldrin rivendicò l’immagine, intitolandola: «Il miglior selfie di sempre». Ora è pronto ad andare in vendita per € 8000-10.000.