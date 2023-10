Vibranti, vividi, impetuosi, imprevedibili. Così potremmo – forse – descrivere attraverso le parole gli enormi dipinti di Joan Mitchell. Un’esplosione di colori da cui traspaiono i movimenti effettuati dall’artista durante l’esecuzione, un’istantanea dell’energia della pittrice impressa sulla tela. Offerta all’incanto da Christie’s New York, Untitled di Joan Mitchell, l’enorme tela dipinta intorno al 1959, è uno dei top lot della 20th Century Evening Sale, asta live che avrà luogo nella saleroom newyorkese del Rockefeller Center il prossimo 9 novembre. Il capolavoro è un elemento fondamentale nel corpus di opere di questa figura pionieristica nella storia dell’espressionismo astratto.

«Nella tradizione delle pittrici leggendarie come Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi, anche Joan Mitchell ha dovuto lottare per il riconoscimento che le era dovuto, come artista donna in un’industria dominata dagli uomini», osserva Sara Friedlander, Deputy Chairman of Post-War and Contemporary Art, Christie’s, e continua descrivendo l’opera, «traboccante di tonalità lussureggianti e senza restrizioni, Untitled si erge come un esempio best-in-class, dichiarativo della profonda comprensione del colore di Mitchell e dimostrativo dell’impavidità con cui brandiva il suo pennello. Siamo onorati di offrire questo dipinto come highlight nella nostra vendita serale del XX secolo».

La stima massima di Untitled – che si aggira intorno ai $ 35 milioni – sembra superare addirittura quella pronosticata per un’altra chiacchierata opera della Mitchell; stiamo parlando naturalmente di Sunflowers(1990-1991), i famosi girasoli provenienti dalla collezione di John Cheim che, stimati attualmente per $ 30 milioni, saranno venduti a novembre nel corso dell’asta A Life of Beauty da Sotebhy’s New York. Queste due opere registrano una delle più alte stime d’asta della storia per un’artista femminile e la più alta di sempre per un’espressionista astratta femminile.

Come possiamo spiegare tutto questo fermento per le opere di Joan Mitchell questo autunno? Oltre ad essere prettamente tele di grandi dimensioni, i dipinti in questione impiegano gli elementi lineari caratteristici di Mitchell noti come whiplash, che infondono alla tela una sensibilità frenetica. Inoltre il rinnovato e più intenso interesse nei confronti della pittrice è dovuto in parte anche alla mostra Monet – Mitchell, tenutasi alla Fondation Louis Vuitton lo scorso anno; il percorso espositivo prevedeva una prima parte costituita da 60 opere di entrambi gli artisti – in cui era possibile ammirare e riscoprire la profonda indagine sul colore incominciata da Monet e inevitabilmente portata avanti da Mitchell – e una seconda sezione interamente dedicata all’artista intitolata Joan Mitchell Rettrospective, organizzata in collaborazione con il San Francisco Museum of Modern Art.

Assieme a Untitled verrà offerta all’incanto la stessa sera anche Sunflower, un magnifico esemplare dalla serie degli iconici girasoli di cui parlavamo poco fa. D’altronde la Mitchell non è l’unica mano femminile a spiccare nella selezione presentata da Christie’s durante l’attesa evening sale autunnale. Tra queste riconosciamo sicuramente le delicate pennellate di Frida Kahlo sulla tela Portrait of Cristina, My Sister (stima $ 8–12 milioni) o le nostalgiche atmosfere evocate dalle opere di Tamara de Lempicka, Fillette en Rose (stima $ 7–10 milioni) o ancora Untitled #6 di Agnes Martin (stima $ 4–6 milioni).

In asta ci saranno naturalmente opere di Picasso, Wharol e Basquiat oltre che i tanto attesi Cézanne del Langmatt Museum, li presentavamo qui. Le opere del maestro francese, dopo l’aggiudicazione straordinaria di Montagne Sainte-Victoire proveniente dalla Paul Allen Collection e battuta per quasi $ 140 milioni, non potranno che riservarci grandi risultati, ma la polemica continua incessante al di fuori della sala dell’incanto (qui). Per non farci mancare nulla, nel catalogo della vendita ecco un altro pezzo che potrebbe riservare delle interessanti sorprese: il lotto 19B è un misterioso Rothko sui toni del giallo e dell’arancione, proveniente da una collezione privata e dalla stima su richiesta. Anche Rothko è stato oggetto di una importante retrospettiva, inaugurata il 18 ottobre e attualmente ancora in corso, presso la fondazione Vuitton di Parigi. L’asta 20th Century Evening Sale si terrà live a New York il 9 novembre 2023, al n°20, Rockefeller Center, a partire dalle 6:30 pm. Stay Tuned!