TEFAF 2022: ecco l’elenco delle gallerie

7000 anni di arte raccolti sotto lo stesso tetto, sotto il cielo estivo di Maastricht. TEFAF torna eccezionalmente dal 25 al 30 giugno, e con la fiera anche quello stuolo di espositori che mappano, in un viaggio cross-category, il mondo dell’arte intero. Saranno 242 i booth di questa trentacinquesima edizione, per un totale di 20 nazioni, 217 gallerie “già viste” e 19 neofite, tutte da scoprire. Il target: collezionisti privati, curatori e direttori museali, professionisti del settore e appassionati. Parola d’ordine: eccellenza, con tesori che spaziano senza indugio tra arte, antichità e design.

«Parlo a nome di tutta la comunità di galleristi», commenta il Presidente Hidde van Seggelen, «quando dico che riaprire le porte della trentacinquesima edizione di TEFAF Maastricht è una grande emozione. I nostri espositori hanno sempre portato alla Fiera un ricco patrimonio di storia ed esperienza, e quest’anno non farà eccezione. Con l’edizione di giugno ci uniremo con piacere ad altri eventi artistici e culturali di rilievo mondiale che avranno luogo nello stesso mese in Europa, rendendola così la destinazione d’elezione per i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo».

Ecco i grandi nomi internazionali, a partire Van Cleef & Arpels, Robilant+Voena, Galerie Canesso, Galerie Thomas. E va forte anche la rappresentanza italiana, con stand come Bottegantica, Maurizio Nobile (da pochi mesi anche a Milano), Cardi Gallery, Tornabuoni Art, Galleria Continua e Walter Padovani. Ma non solo: TEFAF Showcase dà il benvenuto a 6 gallerie di recente apertura, accogliendole per la prima volta all’interno della comunità della fiera. I loro nomi: Bartha Contemporary (Regno Unito), Galerie Nicolas Bourriaud (Francia), Imperial Art (Francia), Galerie Mendes (Francia), Galerie Pauline Pavec (Francia), e Royal Provenance (Francia). Per restare sempre aggiornati, potete dare uno sguardo qui. Per la visita dal vivo, appuntamento al 25 giugno.