TEFAF, ecco i primi highlights dalla fiera di New York

14 stati, 91 gallerie, un viaggio da una parte all’altra del globo attraverso l’arte moderna e contemporanea, i gioielli, l’antiquariato, il design. TEFAF scalda i motori in vista del prossimo appuntamento newyorkese, in calendario dal 6 al 10 maggio (e il 5 maggio, solo su invito) a Park Avenue Armory. «Siamo entusiasti di riaprire le nostre porte di New York, accogliendo i visitatori in un’esperienza artistica profonda e immersiva», sono le parole di Charlotte van Leerdam, Managing Director di TEFAF. Tra i booths della nuova edizione, anche nomi italiani come Tornabuoni Arte, Maggiore G.A.M. e Cardi. Qualche anticipazione? Vi mostriamo qui 10 highlights segnalati dalla fiera.

Da Haring a Diebenkorn, i primi protagonisti di TEFAF New York