Tutti a Basel, inizia la maratona

Udite udite, la regina delle fiere è tornata. Art Basel riapre oggi i battenti al grande pubblico, dopo tre giorni di preview e di vendite a otto cifre. A partire dal grande ragno in acciaio di Louise Bourgeois nello stand di Hauser & Wirth – lo stesso esposto, un anno fa, nella nuova sede monegasca – venduto in quattro e quattr’otto, all’apertura, per $ 40 milioni. Nessuna mascherina all’orizzonte, solo collezionisti (anche asiatici e americani, era ora) e un caldo torrenziale che non scoraggia i visitatori. «La qualità di quest’anno sarà al pari con le edizioni precedenti», prometteva già a febbraio il direttore Marc Spiegler, «ma più diversificata che mai in termini di gallerie partecipanti».

Ed eccoli quindi, i protagonisti di questa nuova manche. Primo pit-stop nella sezione Unlimited: la scultura By means other than the known senses (2022) di Kennedy Yanko, presentata da Vielmetter Los Angeles, crea già i primi assembramenti ($ 750.000). «Decisamente intensa», dice il curatore Giovanni Carmine a proposito della sempre strabordante Unlimited, «è una riflessione sull’epoca contraddittoria in cui viviamo». Altri titoli: Bilongue (2020) di Barthélémy Toguo, un’installazione di 45 pannelli in legno presentata da Galerie Lelong & Co; la viennese Emanuel Layr, con lo spazio di ispirazione cosmologica Environment S.FILKLINIC. DEATHS.F (2006), dell’artista slovacco Stano Filko; e ancora un dipinto su larga scala dell’iconica serie Lampblack di Mary Lovelace O’Neal, offerto dalla Jenkins Johnson Gallery di Brooklyn e San Francisco.

Qualche highlight dagli stand. Certamente la Nahmad Gallery, che ruba la scena con un Modigliani da $ 35 milioni e un bel Kandinskij da $ 14 milioni. Gagosian va sul sicuro con un Cy Twombly del 1955, il prezzo si aggira intorno ai $ 40 milioni – in buona compagnia con un Gerhard Richter del 1997, un Package di Christo del 1962 e un recentissimo John Currin del 2022. Perrotin – restiamo sul suolo blue-chip – espone una serie di 14 creature marine in bronzo di Jean-Marie Appriou (vendute in buona parte il primo giorno per cifre tra $ 26.000 e $ 135.600). Fa subito scintille il booth di David Zwirner, il suo Felix Gonzalez-Torres del 1992 vola a $ 12,5 milioni. E non c’è solo Spider di Bourgeois da Hauser & Wirth, tra i lavori esposti anche Smoking II di Philip Guston e Large Reclining Nude di George Condo, quest’ultimo offerto per $ 2,8 milioni. Presenti i grandi nomi italiani: bella la selezione di Vedova, Balla e Accardi della Galleria Scudo, i Boetti di Tornabuoni, Massimo De Carlo include le solo presentation di Jenna Gribbon e Ferrari Sheppard, mentre Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., al booth H10, punta dritta sul sempre confortante Giorgio Morandi.

«Questa edizione di Art Basel», racconta a exibart Lorenzo Fiaschi, uno dei tre fondatori di Galleria Continua, «ha avuto una buona partenza che ha toccato i vari continenti: dall’Africa, con la vendita dell’opera di Pascale Marthine Tayou; a Cuba, con l’installazione di Yoan Capote; fino all’Italia, grazie all’opera di Michelangelo Pistoletto. Questi ultimi artisti sono stati presentati nella hall di Unlimited con progetti legati ad un forte impegno sociale che hanno attirato una grande attenzione». Nello stand, invece? Troviamo Michelangelo Pistoletto «che a sua volta, nella sua opera intitolata Tre bambini impiccati, 2004, Piazza XXIV Maggio, Milano», prosegue Fiaschi, «menziona Maurizio Cattelan e l’installazione pubblica che l’artista aveva presentato a Milano nel 2004, in collaborazione con Fondazione Trussardi. Siamo molto soddisfatti anche per l’importante interesse per le opere di Antony Gormley e di Anish Kapoor, grazie anche all’eco delle mostre che i due artisti hanno in corso a Venezia».

Si cambia pagina, tema sostenibilità. UBS presenta un nuovo acquisto legato alle tematiche del riciclo ambientale dell’artista Liz Larner, che ha trasformato frammenti di container, di bottiglie, di cartone, di pellicola per uso alimentare, in un soggetto tutto nuovo. Il risultato: la scultura luminosa Hard Bubble (2021), nella hall 1.0, che riflette sui pericoli per l’ambiente. Tra i progetti che non smettiamo di tenere d’occhio: Latitude – Platform for Brazilian Art Galleries Abroad, la partnership tra ABACT (Brazilian Association of Contemporary Art) e ApexBrasil (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), che annuncia anche stavolta la partecipazione di sei gallerie brasiliane all’edizione 2022. Sguardo puntato su Fortes D’Aloia & Gabriel, Galeria Luisa Strina, Gomide & Co, Nara Roesler, Mendes Wood DM, A Gentil Carioca.

Bentornata, Art Basel – c’è tempo fino a domenica per visitarla. Prossime tappe: BRAFA a Bruxelles (19-26 giugno) e Masterpiece a Londra (30 giugno-6 luglio). Stay tuned.