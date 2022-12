U-3 Under 3k Euros, l’arte in vendita per i giovani collezionisti

Arte per tutti, dai collezionisti neofiti ai collaudati veterani. Torna l’appuntamento con U-3 Under 3k Euros, la vendita di Art-Rite con valori di partenza inferiori a € 3000. La selezione: quasi 300 lotti che spaziano dal pop più esuberante alla materia esplosiva dell’Informale. I protagonisti: i grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea, da Lucio Fontana a Salvador Dalì, da Giorgio De Chirico a Maurizio Cattelan, senza limiti di supporto tra grafiche, opere su carta, i più iconici multipli d’artista, per un prezzo finale a prova di giovani collectors. Dove? A Milano. Quando: oggi, a partire dalle 15:30. Vi sveliamo alcuni lotti d’eccezione.

C’è Lucio Fontana tra gli highlights di Art-Rite, il suo Senza titolo del 1966 sfilerà sotto il martello con una stima di € 600-900. «L’idea di fondo di Fontana», affermano gli esperti della maison meneghina, «era quella di elaborare una forma d’arte capace di sintetizzare suono, colore, movimento e spazio in un unico atto espressivo. L’opera in asta», proseguono, «è acquaforte e acquatinta e può rappresentare un ottimo punto di partenza per giovani collezionisti». Non passa inosservata Blue di Maurizio Nannucci, sempre attento alle interazioni tra linguaggio, immagini e colore. All’incanto stavolta va con una delle sue serigrafie, il suo impatto è determinato proprio della combinazione dei blu utilizzati dall’artista. La valutazione? € 500-1000.

A proposito di grandi nomi, troviamo Salvador Dalì tra gli esemplari eterogenei del catalogo, il suo Man Ray del 1972 potrebbe raggiungere € 1000. Mario Schifano, Mimmo Rotella, Piero Dorazio, Emilio Tadini. E approdiamo così all’arte informale e materica di Emilio Vedova, i suoi schianti vanno all’incanto con Pagina, una litografia del 1985 da € 500-1000. Ultimo consiglio degli esperti: la serigrafia Senza titolo di Larry Rivers, l’artista che «ha fornito un apporto chiave per gli sviluppi della Pop-Art nonostante la sua pratica derivasse da una conciliazione tra quel tipo di estetica e cultura (il Pop degli anni ’60) e la gestualità e composizione dell’Espressionismo Astratto». La stima: anche stavolta, una cifra compresa tra € 500 e 1000. Last chance to start.

