Un grande trittico di Francis Bacon all’asta

Sotheby’s ha annunciato che nell’asta di New York del 14 maggio offrirà il trittico di Francis Bacon del 1981 ispirato dall’Orestea di Eschilo, con una stima superiore a 60 milioni di dollari.

“A seguito del successo di Study for a Head di Francis Bacon nel maggio 2019, un esempio eccezionale del famoso” Screaming Popes “dell’artista del 1952, venduto a Sotheby’s New York per 50,4 milioni di dollari, siamo onorati di portare il prossimo capolavoro di Bacon all’asta”, afferma Grégoire Billault, capo del dipartimento di arte contemporanea di Sotheby’s a New York.

Ognuno dei tre pannelli del dipinto misura 78 per 58 pollici e ha segnato per Bacon un ritorno ad alcuni temi già sviluppati per la prima volta nel suo dipinto del 1944, Tre studi per figure alla base di una Crocifissione, ora alla Tate di Londra. Questo è il sesto dei trittici di grande formato di Bacon ad arrivare all’asta.

L’opera è attualmente di proprietà del collezionista norvegese Hans Rasmus Astrup, che ha acquistato il trittico presso la Marlborough Fine Art di Londra nel 1984. È stata a lungo esposta presso l’Astrup Fearnley Museet, il museo privato del collezionista di Oslo. I guadagni di questa vendita saranno reinvestiti nella diversificazione della collezione del museo.

Il dipinto è una delle 28 grandi opere a tre pannelli che Bacon dipinse tra il 1962 e il 1991. Va ricordato che i suoi tre risultati d’asta più alti sono tutti trittici di questo periodo: Three Studies of Lucian Freud (1969), venduto per 142,4 milioni di dollari da Christie’s nel 2013; Triptych (1976) venduto a Sotheby’s per 86,2 milioni nel 2008; e Three Studies for a Portrait of John Edwards (1984), venduto per 80,8 milioni di dollari da Christies nel 2014.