Un ippopotamo da $ 31,4 milioni: è record per un’opera di design all’asta

Prosegue – e cresce, di milione in milione – la Lalanne-mania nelle salesroom. Stavolta è il turno dell’Hippopotame Bar di François-Xavier Lalanne che da Sotheby’s, a New York, ha appena fissato un nuovo record, dritto al risultato di $ 31,4 milioni. Vale a dire il prezzo più caro mai raggiunto dall’artista sui rostri e la cifra più alta mai raggiunta, in assoluto, per un’opera di design all’asta.

Un identikit del lotto: commissionato nel 1976 dalla mecenate Anne Schlumberger, l’Hippopotame Bar – un pezzo unico, neanche a dirlo – rappresenta una delle prime esplorazioni di Lalanne di una forma che sarebbe diventata centrale nella sua opera. L’ippopotamo, maestoso, giocoso, e pure utile, tutto insieme. Quest’esemplare in particolare fu realizzato in rame lavorato a mano, maillechort, acciaio inossidabile, ottone e legno dipinto, ed è di fatto il primo e unico Hippopotame Bar realizzato in rame. La vera sorpresa, però, sta all’interno: gli scomparti nascosti della struttura rivelano, uno dopo l’altro, un portabottiglie girevole, un secchiello per il ghiaccio, un vassoio per antipasti e un contenitore per bicchieri. Un mix esatto di ingegnosità meccanica ed eleganza giocosa, il segreto del successo – anche sul mercato – delle opere da record dei Les Lalennes.

Un ottimo momento, in effetti, per finire sotto il martello: già a settembre, le opere di Les Lalannes provenienti dalla collezionista Pauline Karpidas hanno scatenato una certa guerra di rilanci, realizzando quasi 18,5 milioni di dollari – con diversi pezzi che hanno raggiunto anche cifre di quindici volte superiori alle stime da Sotheby’s a Londra. Adesso le opere di Les Lalannes provenienti dalla Collezione Schlumberger – dal monumentale ippopotamo da record di François-Xavier Lalanne al poetico Anémone Balaustrade Elements (venduto per 431.800 dollari; stima tra 80.000 e 120.000 dollari) – ripercorrono la ricerca eclettica dell’artista, dalle prime commissioni alle icone durature della storia del design. E fissano nuovi record internazionali.

«Prototipo per le successive edizioni in bronzo, l’Hippopotame Bar, pièce unique, segna l’apice della collaborazione di Lalanne con uno dei suoi più importanti mecenati», spiega una nota di Sotheby’s, a pochi istanti dalla fine dell’asta. «Questa vendita storica sottolinea la leadership mondiale di Sotheby’s nell’offerta delle opere più ambite di François-Xavier Lalanne e celebra la continua risonanza della sua visionaria fusione di arte, design e immaginazione».