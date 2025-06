C’è l’Important Design in asta l’11 giugno, da Sotheby’s New York. Una selezione di lotti che spaziano dall’Art Déco e dal Modernismo fino alle icone contemporanee. Incluse, ovviamente, le superstar del mercato internazionale.

Un nome per tutti? François-Xavier Lalanne, qui presente con il capolavoro Grand Rhinocrétaire II. Si tratta di una monumentale, iconica, scrivania-mobile bar in bronzo patinato e dorato. Un ibrido surrealista, metà animale e metà oggetto funzionale, di quelli che fanno impazzire i collezionisti da una parte all’altra del globo. «Numero uno dell’edizione di otto», spiegano da Sotheby’s, «l’opera in questione è stata acquisita direttamente dalla galleria nel 2003 ed è rimasta nella stessa collezione privata per oltre due decenni. Ed è stata ampiamente pubblicata e fotografata dalla figlia dell’artista, Dorothée Lalanne, e incarna il mix di arguzia, eleganza e maestria artigianale che definisce il meglio del design del XX secolo». La stima? Una cifra compresa tra $ 3 e 5 milioni. Con un antecedente importante, e fresco di pochi giorni: l’Ostrich Bar di François-Xavier Lalanne, a fine maggio, sempre in casa Sotheby’s, passava di mano per € 11,1 milioni (polverizzando la stima iniziale di € 3-4 milioni, e dopo ben 11 minuti di bidding battle). La cifra più alta mai fissata per un’opera-bar di Lalanne.

Un altro pezzo forte dell’asta è un gruppo di sedute di Jean Royère, che include un divano ($ 600.000-800.000) e una poltrona Ours Polaire ($ 300.000-400.000), oltre a un esemplare Sculpture ($ 300.000-400.000). A proposito di nomi importanti: un raro tavolo con stampe proveniente dalla casa e dallo studio di Frank Lloyd Wright ($ 300.000-500.000) e una coppia di poltrone Spindle Barrel provenienti dalla Darwin D. Martin House di Buffalo ($ 200.000-500.000) sono offerti come parte di una selezione curata di pezzi Arts & Crafts. Mentre Table Grecque avec Oiseau Tête Droite di Diego Giacometti, degli anni ’60, è in catalogo con una stima di $ 400.000 – 600.000.

A completare la vendita una selezione di design contemporaneo, tra cui una monumentale libreria di Ron Arad Oh, the Farmer and the Cowman Should be Friends e un paio di rare sedie Clubfauteuil di Franz West. Appuntamento, live, a New York.