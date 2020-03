Un Rothko della collezione Marron venduto in privato

Un dipinto di Mark Rothko della collezione del defunto finanziere Donald Marron è stato venduto per circa 70 milioni di dollari in seguito ad una transazione privata. La vendita segue l’annuncio di tre grandi gallerie di New York – Pace, Gagosian e Acquavella – che hanno deciso di unire le loro forze per vendere la grande collezione di Marron.

“No. 22 (reds) “è l’ultima grande vendita di una collezione di opere blue chip di proprietà di Marron, un fiduciario del Museo di Arte Moderna, morto lo scorso dicembre. La scorsa settimana, tre gallerie di New York – Pace, Gagosian e Acquavella – hanno annunciato di aver unito le loro forze per vendere il mercatino dell’arte di Marron.

Da allora il Wall Street Journal e Bloomberg hanno tenuto conto di una serie di opere vendute. Pare che nei giorni scorsi, infatti le tre gallerie abbiano offerto i lavori della collezione Marron a vari acquirenti e questi si sono rivolti ad altri rivenditori e specialisti delle case d’asta, per una seconda opinione.

Dall’annuncio le gallerie hanno collocato circa 300 milioni di opere d’arte, Bloomberg ha riportato che, secondo una persona vicina alla situazione, le vendite sono state guidate da una coppia di ritratti di Picasso venduti al magnate del casinò Steve Wynn per oltre 100 milioni di dollari. Secondo Bloomberg anche i dipinti di Cy Twombly, Mark Bradford e Gerhard Richter hanno trovato acquirenti. “Untitled (Camino Real)” di Twombly del 2011 è stato venduto per circa 30 milioni. Un collezionista asiatico ha comprato un dipinto di Bradford per circa 6 milioni e un Abstract di Richter è stato offerto a 14 milioni.

Il rappresentate per le gallerie ha rifiutato di commentare.