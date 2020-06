Untitled (Head) di Basquiat tra le opere della prossima asta di Sotheby’s

Il valore di “Untitled (Head)” si aggira tra i nove e i dodici milioni di dollari. L’opera è parte di una serie, “Heads”, una chiave di volta concettuale» per l’intero operato artistico di Basquiat, che raggiunge il proprio apice nel 1982.

«Il disegno in questione racchiude il meglio della brillante carriera di Basquiat», ha dichiarato Grégoire Billault del dipartimento di Arte Contemporanea di Sotheby. «C’è un senso di urgenza e immediatezza in questo dipinto che è veramente eccezionale – un’opera prescientifica che cattura e definisce New York degli anni ’80, dimostrando la profonda consapevolezza psicologica del giovane artista».

L’immediatezza dell’immagine e la quasi assenza della narrazione sono elementi costituitivi del linguaggio di Basquiat. L’artista era ossessivamente attratto dall’analisi e dalla rappresentazione della testa umana. I suoi volti scrutano, indagano come se vedessero. Lo sguardo di “Untitled (Head)” brucia ed è denso di carica emotiva.

“Untitled (Head)” è un’opera superlativa che esemplifica la capacità di Basquiat di tradurre l’energia del tempo in inchiostro, olio e acrilico.

L’opera è sempre stata nelle mani di Basquiat sino alla sua morte, avvenuta nel 1988, quando l’artista aveva 27 anni.