Il 21 novembre 2025, a Colonia, Van Ham presenterà la sua consueta asta autunnale di Fine Art. La selezione, che comprende oltre 200 lotti, si distingue non solo per la sua spettacolarità, ma anche per la cura nel presentare opere di vecchi maestri, scoperte inedite di artisti di fama internazionale in una stimolante tensione tra i secoli.

Una delle novità più significative riguarda il pittore tedesco Franz Roubaud, in asta con tre dipinti finora inediti sul mercato. Van Ham li presenta come neuentdeckungen (nuove scoperte). Tra questi, spicca l’opera Cavalleria circassa durante l’attraversamento di un fiume (lotto 1185), un olio su tela di 59 x 83,5 cm stimato € 35.000 – 50.000. A completare il trittico, il dipinto Pescatori che trasportano il pescato sulla costa del Mar Nero (lotto 1186, stima € 30.000 – 40.000), e un piccolo acquerello, Scena rurale con cavallo che traina un carro (lotto 1184), stimato solo € 800-1.000. Secondo gli specialisti, le tre opere di Roubaud sono già potenziali pietre miliari per il suo catalogo.

Vero highlight e riscoperta dell’asta di Van Ham è la natura morta con fiori ad opera di Henri Fantin-Latour, che la realizzò quando aveva 25 anni. Tre crisantemi bianchi e un ramo di salvia dispiegano in un semplice vaso di vetro una presenza silenziosa, quasi spirituale. Opere di alta qualità come questa, in cui Fantin-Latour crea un’immagine senza tempo di bellezza e caducità, sono estremamente rare nelle aste in Germania e molto ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. La stima? € 40.000 – 60.000.

In questa tornata, naturalmente, Van Ham non trascura gli Old Masters. Verso l’inizio del catalogo figura infatti una preziosa Madonna (lotto 1043) del Giovanni Battista Salvi, detto Sassoferrato, presentata in asta con una stima di € 15.000 – 25.000, assieme al monumentale Paesaggio paradisiaco con gli animali che entrano nell’Arca di Noè (lotto 1015) di Jan Brueghel il Giovane. Tra i top lot della vendita, la stima di quest’ultimo va dai € 70.000 ai 120.000. Per il mercato, il nome di Oswald Achenbach rimane un punto fermo; Van Ham lo sa e conferma il proprio ruolo in primo piano per la Scuola di Düsseldorf offrendo ben otto dipinti del pittore tedesco. Tra questi, segnaliamo La Tomba di Caecilia Metella sulla via Appia (lotto 1110), incorniciata da un cielo drammatico, e la composizione Sera nella Campagna: Pastori con gregge alle rovine romane (lotto 1109), che gioca sul contrasto tra il chiarore del tramonto e le ombre delle rovine. La stima di ciascuna è di € 20.000 – 30.000. Un altro pezzo forte è la raffinata Natura morta con frutta di Cornelis de Heem, uno dei più importanti pittori di nature morte dell’età dell’oro fiamminga (stima: € 20.000 – 30.000).

Proseguendo, una sezione dell’asta è dedicata alla valorizzazione delle opere delle pittrici ottocentesche, in linea con il sostegno di Van Ham alla mostra Künstlerinnen! Von Monjé bis Münter (in italiano Artiste! Da Monjé a Münter) in rassegna al Kunstpalast di Düsseldorf fino al 1 febbraio 2026. Tra queste, particolarmente significativa è la still life di Emilie Preyer, una Natura morta con frutta (lotto 1135) di 17,5 × 23 cm dal realismo minuzioso e dai colori brillanti, quotata € 20.000 – 30.000. L’opera è accompagnata in catalogo dai lavori delle pittrici Amalie Kärcher, Margaretha Roosenboom e Adriana Johanna von Haanen. Sul fronte scultoreo, emerge invece una bronzea Amazzone a cavallo (lotto 1145) di Franz von Stuck, stimata € 25.000 – 35.000. L’appuntamento con l’asta è fissato per venerdì 21 novembre da Van Ham, a Colonia.