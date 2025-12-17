Viaggio da Milano all’Oriente, con l’arte di Pandolfini

Il 18 dicembre, in via Manzoni, Pandolfini mette in vendita l’Arte Orientale: una selezione eterogenea che incluse porcellane , giade, ovviamente preziose, raffinate, rare, e poi sculture in legno, argenti, bronzi e tessuti, provenienti da prestigiose collezioni private.

Qualche esempio? Il Dipinto imperiale su seta proveniente dalla Cina del XVIII secolo e raffigurante un paesaggio montano nello stile de maestri della dinastia Qing, pronto a passare sotto il martello con una stima di € 20.000-30.000. Sempre della dinastia Qing, andranno in asta anche una Scultura in bronzo dorato di una divinità con molte braccia stimata € 8.000-12.000, una figura di Leone Buddhista, Cina, dinastia Yuan-Ming del secolo XIII-VIV (stima € 15.000-20.000) e un Paravento in lacca rossa del XIX composto da 6 pannelli e decorato da personaggi.

Interessanti, poi, Due placche di porcellana Famiglia Rosa del periodo della Repubblica (inizio secolo XX) valutate € 8.000-12.000, decorate da cavalli al pascolo, iscrizioni poetiche e sigilli rossi a completare la composizione e una Coppia di piatti sempre Famiglia Rosa con decoro di fiori, zucche e farfalle marchiato Honglishanfang – il pronostico qui è di € 8.000-12.000. Curioso l’intaglio in giadeite a forma di cavolo cinese, tarda dinastia Qing, sec XIX-XX, stimata fino a € 9000.

Tra le porcellane, infine, interessante anche un Vaso della tarda dinastia Qing (secoli XIX-XX) dal collo svasato e anse a voluta, decorato in blu sottocoperta a motivi floreali e fregi ornamentali, all’asta con una valutazione pari a € 4.000-5.000. Chiusura col botto: è l’ultima asta live, nel 2025, per la maison Pandolfini.