Westphal, Dolman, Lo Iacono: ecco le novità ai vertici di Phillips

Qualche giorno fa, la notizia delle dimissioni di Stephen Brooks dal ruolo di CEO di Phillips, «per ragioni personali» (ve ne parlavamo qui). Adesso, il nuovissimo schieramento ufficiale comunicato dalla casa d’aste: Edward Dolman è stato nominato, insieme, Executive Chairman e Chief Executive Officer (aveva già ricoperto il ruolo di amministratore delegato per sette anni fino al 2021, ma stavolta questa carica è combinata a quella di Presidente Esecutivo), Amanda Lo Iacono ha assunto il nuovo ruolo di Deputy Chief Executive Officer, mentre Cheyenne Westphal mantiene (dal marzo 2017) il posto di Global Chairwoman. Parola ai protagonisti.

«Lo spirito distinto e pionieristico di Phillips», commenta Amanda Lo Iacono, neo Deputy Chief Executive Officer della maison, «è ciò che ha sempre contraddistinto l’azienda e questo ruolo rappresenta un’incredibile opportunità per contribuire al nostro continuo successo. Sono onorata di guidare un team internazionale di talento e non vedo l’ora di sfruttare la mia passione, la mia energia e il mio impegno per guidare un cambiamento positivo. Insieme a Ed e Cheyenne, non vedo l’ora di cogliere le numerose opportunità che Phillips ha davanti a sé».

Le fa eco Edward Dolman, nominato presidente esecutivo di Phillips nel settembre 2021, dopo aver ricoperto il ruolo di CEO per sette anni, con oltre tre decenni di esperienza nel mondo dell’arte. «Da quando è entrata a far parte dell’azienda nel 2016», dichiara, «le eccezionali capacità di leadership, la dedizione e i preziosi contributi di Amanda hanno svolto un ruolo strumentale nella crescita dell’azienda. Il 2024 offre a Phillips molte opportunità per continuare la nostra espansione e, con la nuova struttura dirigenziale in atto, siamo ben posizionati per andare avanti. Non vediamo l’ora di vedere il continuo impatto di Amanda, che senz’altro porterà entusiasmo e dinamicità in questo nuovo ruolo». Sguardo puntato, adesso, verso il futuro.