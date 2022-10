Domenica al museo: i dati dell’affluenza segnano un grande ritorno

Con il Covid che sembra ormai un ricordo, ritornano anche i grandi numeri dei musei. E arriva puntuale anche il comunicato del Ministero della Cultura che, in pieno toto-ministri, elenca l’affluenza nei siti della cultura statali durante la domenica gratuita di ottobre. Introdotte dal ministro Dario Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sono state interrotte con l’emergenza sanitaria e sono ripartire nel mese di aprile di quest’anno.

I dati di affluenza dei visitatori di domenica 2 ottobre sono significativi perché segnano il ritorno ai livelli pre-pandemia per molti istituti su tutto il territorio nazionale. I primi due siti sono delle conferme: un testa a testa all’ultimo ticket per il Parco Archeologico di Pompei, diretto da Gabriel Zuchtriegel, con 29.242 visitatori (erano stati “appena” 19.410 giugno 2022), e per il Parco Archeologico del Colosseo, diretto da Alfonsina Russo, con 28.538 (la prima domenica di giugno si era arrivati a poco meno di 26mila). In terza posizione ma decisamente staccato, il Giardino di Boboli, complice anche il bel tempo, con 11.706 presenze. Buoni numeri anche per Villa Adriana e Villa d’Este (9.801), per il Parco Archeolgico di Paestum e Velia (9.173) e per le Gallerie degli Uffizi (8.622) ma per il museo di Firenze andrebbero aggiunti gli ingressi del Giardino di Boboli, che fa parte dello stesso ente autonomo del MiC.

Ecco gli altri numeri della top 15, qui i dati completi:

– 6.965 Galleria dell’Accademia di Firenze

– 6.355 Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo

– 5.786 Palazzo Pitti

– 5.770 Reggia di Caserta

– 5.717 Palazzo Reale di Napoli

– 5.044 MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

– 4.991 Musei Reali di Torino

– 4.706 Parco Archeologico di Ercolano

– 4.431 Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma