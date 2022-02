Al Brooklyn Museum la prima retrospettiva postuma dedicata a Virgil Abloh

Dopo il progetto espositivo diffuso tra sei musei e dedicato a Yves Saint Laurent, un altro grande stilista e visionario sarà celebrato con una mostra istituzionale: aprirà questa estate, al Brooklyn Museum, la prima retrospettiva postuma di Virgil Abloh, scomparso il 28 novembre 2021 e considerato tra i designer e i creativi più influenti al mondo. Intitolata “Virgil Abloh: Figures of Speech”, la mostra al Brooklyn Museum prosegue non solo idealmente quella già aperta nel 2019 all’MCA – Museum of Contemporary Art Chicago, che riscosse un successo enorme e che, dopo un tour negli Stati Uniti, fu allestita anche in Qatar.

«Questa è la prima retrospettiva museale dedicata al defunto artista e designer Virgil Abloh, il cui lavoro ha rimodellato le nozioni di moda contemporanea, arte, commercio, design e cultura giovanile», ha affermato il Brooklyn Museum, annunciando il suo programma espositivo per il 2022 che, tra le altre, ha in apertura a febbraio 2022 anche una mostra su Christian Dior. Organizzata dallo scrittore e curatore Antwaun Sargent e da Michael Darling, chief curator all’MCA e già curatore della mostra a Chicago, l’esposizione di New York presenterà una serie di lavori che racconteranno la carriera breve ma luminosissima di Abloh, fondatore del marchio di streetwear di lusso Off-White e direttore creativo per la linea uomo di Louis Vuitton, tra abiti e sculture ma anche installazioni, proiezioni, schizzi e disegni, a testimonianza della sua prodigiosa produzione e delle sue illustri collaborazioni. Tra le quali, peraltro, anche con l’arte contemporanea e i musei, come nel caso del progetto con il Metropolitan che, in collaborazione con Vogue, presentò una esclusivissima serie di prodotti appositamente realizzati dallo stilista.

Personaggio dalla creatività ubiqua più che trasversale, Abloh è stato recentemente ricordato da una sfilata di Louis Vuitton a Parigi, che ha presentato l’ultima collezione uomo da lui disegnata, mentre a Milano, a gennaio, la boutique della maison alla Rinascente ha preparato un allestimento speciale a tema, in occasione dell’anteprima della collezione uomo primavera – estate 2022. “Figures of Speech” sarà in mostra al Brooklyn Museum dal 1 luglio 2022 al 29 gennaio 2023.