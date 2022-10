‘Agile/Fragile’: Rosy Rox all’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen

ROSY ROX

Agile/Fragile

a cura di Adriana Rispoli

13 ottobre – 4 novembre 2022

Istituto Italiano di Cultura Copenaghen

“quale azione dei mortali… non è piena di follia, opera di folli in un mondo di folli?”

Erasmo da Rotterdam

La mostra Agile/Fragile presso l’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen si snoda lungo un percorso diacronico che mette in evidenza il processo artistico che, con determinazione, coerenza e consapevolezza, ha accompagnato la ricerca di Rosy Rox (Napoli, 1976) in ambito performativo.

Il titolo della mostra trae spunto dall’ultimo lavoro realizzato da Rosy Rox durante la pandemia che ha attanagliato il pianeta, trovando proprio in Italia il primo drammatico esempio europeo. AGILE è la protesta di un’artista che normalmente si nutre del rapporto con il pubblico e che trova, nella solitudine della sua casa, un sarcastico sfogo nel gioco semantico della cassa, unico teatro disponibile in tempo di forzata reclusione, per testimoniare la condizione della donna e dell’artista: FRAGILE.

La mostra comprende fotografie, video e sculture dei progetti performativi realizzati dall’artista negli ultimi dieci anni a partire da Monumento di Passaggio, passando per Frammento Archetipo e Il Dono, fino a comprendere l’ultimissima performance Ad Occhi Aperti (2022) concepita appositamente per gli spazi del Museo Ovartaci di Aarhus, le cui opere sono attualmente parte della mostra Il Latte dei Sogni 59 Biennale di Venezia.

È sull’impervio terreno della psiche che si incrociano le storie dell’artista napoletana con quelle di Ovartaci, artista di origini danesi il cui percorso biografico e creativo si è sviluppato interamente all’interno delle mura di un ospedale psichiatrico. Un senso profondo di malinconia accomuna la poetica delle due artiste lontane per epoca, contesto e linguaggio e pur inscindibilmente vicine nel tentativo di superare, attraverso la forza generatrice della creatività, le catene imposte dalla società, tanto metaforiche quanto reali. Alla follia – presunta – e alla possibilità di rigenerazione è infatti dedicato l’ultimo lavoro performativo di Rosy Rox Ad occhi aperti, il cui universo concettuale e iconografico si intreccia con quello di Ovartaci.

Da sempre il lavoro di Rosy Rox si concentra su tematiche legate all’identità femminile, a partire dal proprio vissuto racconta il suo mondo interiore, i suoi desideri, attraverso l’utilizzo del corpo che diventa oggetto di contemplazione estetica e di riflessione filosofica: un corpo sinergicamente immerso nello spazio, che emana energie secondo campi empatici, un dispositivo cognitivo, prima di tutto per sé stessa, ma che deflagra in contatto con il pubblico.

Fragilità e resistenza sono i poli opposti e complementari entro cui si muove la pratica performativa di Rosy Rox che si inserisce in una lunga storia di tradizione femminista dalla body art alla performance partecipativa con un latente intento politico. In un percorso solitario quanto universale, l’artista grida al mondo i diritti delle donne che continuano a portare il peso della discriminazione o delle costrizioni politiche e sociali. Sempre in biblico tra l’eroico e l’eretico, tra la morte e la rinascita, la sacralità dello spirito e la profanità del corpo, il suo linguaggio si nutre di un immaginario realistico quanto onirico trasfigurando recondite paure, traumi, frustrazioni e rinascite in un teatro simbolico alla ricerca di un’emancipazione attraverso la libertà dell’arte.

«L’idea di questa mostra – ha dichiarato Raffaello Barbieri, Direttore IIC Copenaghen – è nata ad aprile quando è stata inaugurata la Biennale di Venezia del 2022.

La scelta del tema di quest’anno, “The Milk of Dreams” della curatrice, Cecilia Alemani, ha origine dall’artista surrealista britannico-messicana Leonora Carrington le cui opere sono in mostra all’Arken Museum, non lontano dall’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen, proprio in questi giorni.

Cecilia Alemani ha concentrato la sua ricerca principalmente su artisti non allineati o dimenticati o sconosciuti e, tra questi ha scelto Ovartaci, artista danese poco conosciuto all’estero e con un’esistenza drammatica. Nel Padiglione Centrale è stata dedicata a Ovartaci un’intera sala con un allestimento sorprendente.

Ad aprile il Museo Ovartaci di Aarhus ha contattato l’Istituto per chiedere supporto per la mostra su “Ovartaci i Venedig” che stavano organizzando contemporaneamente alla Biennale. L’istituto ha accettato l’idea con entusiasmo e da lì è iniziata una proficua collaborazione tra il Museo e l’Istituto.

Sempre in quell’occasione è nata anche l’idea di legare il nome di Ovartaci alla Giornata del Contemporaneo che si sta svolgendo in questi giorni in Italia e all’estero.

Nasce così il progetto “Agile/Fragile” che espone le opere di una giovane artista italiana, Rosy Rox, la cui poetica artistica, incentrata sul disagio psichico e la diversità, è molto vicina alle tematiche affrontate da Ovartaci. Le due tappe di Aarhus, l’11 ottobre al Museo Ovartaci, dove Rosy Rox ha dato vita ad una performance artistica di grande profondità emotiva e il 13 ottobre all’Istituto Italiano di Cultura di Copenaghen dove si è aperta una personale dell’artista visitabile fino al 12 novembre hanno avuto un successo indiscutibile sia per il pubblico presente sia per il consenso sull’opera.

Possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti. La Biennale ha finalmente acceso i riflettori su un artista ancora poco conosciuto grazie a uno sforzo congiunto in Danimarca e Italia. Questo è il compito di un Istituto Italiano di Cultura: valorizzare i punti di contatto tra le culture dei due Paesi».