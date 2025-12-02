03 dicembre 2025

Anteprima sul 2026: Alchimia Ginori 1737-1896 al Mic Faenza

Mostre

di

Il MIC Faenza annuncia, dal prossimo 31 gennaio, insieme alla Fondazione Museo Ginori l’apertura al pubblico della grande mostra “Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura”

Manifattura Ginori, Amore e Psiche, Doccia, porcellana, 1750 ca., MIC Faenza

Rileggere due secoli di storia della manifattura di Doccia è possibile? Sì, è proprio quello che farà la mostra Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura proponendo, per l’occasione una narrazione inedita dell’evoluzione della ceramica nel XVIII e XIX secolo.

Pensata, e realizzata, dal MIC Faenza insieme alla Fondazione Museo Ginori, la mostra vuole rendere – nuovamente omaggio alla ricchezza delle collezioni del Museo Ginori (attualmente chiuso al pubblico a causa dei lavori di ristrutturazione della sua sede di Sesto Fiorentino), in continuità con la collaborazione avviata in occasione della mostra Gio Ponti – Ceramiche (ve ne avevamo parlato qui). 

Manifattura Ginori, Sedile a forma di foglia con scimmia cappuccina, 1881-1900, maiolica, Sesto Fiorentino, Museo Ginori

Le battute d’inizio del percorso espositivo risalgono alla prima metà del ‘700, quando Carlo Ginori, appassionato di chimica, fonda l’omonima manifattura e si dedica personalmente alla ricerca della ricetta dell’impasto della porcellana. Da qui il racconto prosegue in capitoli dedicati alle sculture in porcellana e al progressivo arricchirsi della decorazione pittorica e della tavolozza cromatica; alle innovazioni di Carlo Leopoldo Ginori, inventore della fornace a quattro piani, di Giusto Giusti, chimico della Manifattura che riscopre la ricetta del lustro delle antiche maioliche rinascimentali, e dei primi direttori artistici della manifattura. La selezione di opere e manufatti, molto ampia, si conclude con il passaggio della Ginori a vera e propria industria e con uno sguardo rivolto al XX secolo, quando la neonata Richard-Ginori fonda gran parte della sua prosperità sulla produzione di porcellane elettrotecniche, solitamente non esposte in ambito museale.

Curata da Oliva Rucellai e Rita Balleri, Alchimia Ginori 1737-1896. Arte e tecnica in manifattura lascia intendere una narrazione che mette in scena la dialettica tra creatività e limiti imposti dalla materia, tra ricerca estetica e progresso scientifico, tra tradizione e mutevolezza del gusto della committenza. Appuntamento allora per il 31 gennaio. 

Manifattura Ginori e Urbano Lucchesi (ideazione), Portafiori a forma di putto che cavalca un gallo, 1890 circa, porcellana, Sesto Fiorentino, Museo Gionori

