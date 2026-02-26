La Normandia fu uno straordinario laboratorio della pittura en plein air. Una mostra a Palermo lo racconta

Sono trascorsi più di centocinquant’anni dall’aprile del 1874, quando trentuno artisti rifiutati dai Salon ufficiali organizzarono una mostra indipendente nello studio del fotografo Nadar a Parigi. Fu lì che nacque, tra polemiche e ironie – basti ricordare l’articolo di Louis Leroy su «Le Charivari» – il termine “Impressionismo”, ispirato al celebre Impressione, levar del sole di Monet. Oggi, nel cuore della Palermo normanna, quell’atto di rottura torna a vibrare tra le pietre medievali del palazzo dei re. L’esposizione Tesori impressionisti. Monet e la Normandia riunisce 97 opere provenienti dalla Collezione Peindre en Normandie, dal MuMa di Le Havre e da collezioni private, offrendo uno sguardo organico sulla nascita e sull’evoluzione del movimento impressionista. Protagonisti sono Monet, Renoir, Corot, Daubigny, Géricault, Courbet, Bonnard, Morisot, Jongkind e Boudin, maestri che hanno trasformato il paesaggio in esperienza luminosa e immediata. Il fil rouge dell’esposizione è la Normandia: terra di luce, vento e mare, laboratorio a cielo aperto, Località come Dieppe, Honfleur, Trouville, Fécamp, Le Havre, l’estuario della Senna e le falesie di Étretat diventano soggetti privilegiati di una pittura che abbandona l’atelier per confrontarsi direttamente con la natura.

La mostra si articola in cinque sezioni tematiche: Fattoria Saint-Siméon; In riva al mare, villeggiatura; Lavoro; Terra normanna; Lungo la Senna. Il percorso evidenzia la centralità della Normandia come laboratorio della pittura en plein air, rivoluzionaria per tecnica e visione. Spiagge, falesie, porti e campagne diventano luoghi di sperimentazione artistica, dove la luce e l’atmosfera sono protagoniste. Una struttura non soltanto narrativa: è infatti una progressiva immersione nella fisica della natura che diventa fisica della pittura, secondo la felice espressione del curatore Alain Tapié. Tra le opere emblematiche figurano Il mare a Fécamp di Monet, Passeggiata al porto di Fécamp di Berthe Morisot, Tramonto, veduta di Guernsey di Renoir e Marina, mare grosso di Courbet: dipinti che testimoniano la ricerca sull’istante, sulla vibrazione atmosferica e sulla potenza della natura. Con Marina, mare grosso, Courbet anticipa la tensione impressionista cogliendo il momento in cui la natura si fa evento in divenire. Dufy, ne Il bacino del re a Le Havre, introduce una sensibilità già fauve, mentre Le Sidaner, in Barche a vela sul mare in lontananza, esplora la dimensione contemplativa attraverso tonalità soffuse.

L’allestimento nelle Sale Duca di Montalto crea un dialogo suggestivo tra la luce impressionista e la monumentalità del Palazzo dei Normanni, rinnovando il legame storico tra Normandia e Sicilia fin dall’epoca medievale. Tre installazioni immersive – Pittura en Plein Air, Paesaggi Normanni, Cieli Impressionisti con omaggio a Van Gogh – ampliano l’esperienza attraverso video proiezioni e strumenti di intelligenza artificiale. Una sezione didattica, pensata anche per i più giovani secondo la formula dell’edutainment, approfondisce il legame tra Sicilia e Normandia e la pratica della pittura all’aria aperta. Completa il percorso una videointervista al curatore, che offre una chiave di lettura privilegiata.

L’aspetto più affascinante, tuttavia, permane nel dialogo simbolico tra Normandia e Sicilia. Il Palazzo dei Normanni non è una semplice sede espositiva: è il luogo in cui la storia normanna si radicò nel Mediterraneo con Ruggero II. Nel Palazzo Reale di Palermo, la luce della Normandia incontra la pietra normanna. L’istante dipinto si confronta con la durata storica. Il visitatore è invitato a rallentare lo sguardo, a respirare il ritmo del mare e del vento, a lasciarsi attraversare da quella ricerca di libertà che rese l’Impressionismo uno dei momenti più radicali e poetici della modernità. Un dialogo inatteso e un cortocircuito affascinante. L’architettura normanna, con la sua monumentalità e il suo impianto simbolico di potere, nasce per affermare stabilità, eternità, ordine gerarchico. Le tele impressioniste, al contrario, celebrano l’istante, la mutevolezza, l’esperienza soggettiva. Eppure, proprio in questa tensione risiede la forza della mostra. Le superfici vibranti di Monet sembrano dialogare con le stratificazioni storiche del palazzo; la luce dipinta trova un contrappunto nella luce reale che filtra negli ambienti storici. Se il palazzo è memoria e durata, l’Impressionismo è tempo che scorre. Insieme costruiscono una riflessione sulla percezione: ciò che appare stabile è in realtà frutto di continue trasformazioni, così come la luce che muta sulle pietre antiche.