11 ottobre 2025

Dalla terra alle stelle: Gaggenau e Fulvio Morella in un connubio tra sogno e materia, a Verona

Il 10 e 11 ottobre, la mostra InOltre di Fulvio Morella per Gaggenau mette in scena l’incontro poetico tra arte, design e cultura d’impresa nel cinquecentesco Palazzo Castellani di Sermeti

ArtVerona Fulvio Morella con Occhio di Jung a Palazzo Castellani_InOltre ©Francesca Piovesan Courtesy Cramum e Gaggenau

«Non esiste una strada facile dalla terra alle stelle», cita l’opera Montagna di Stelle, nel terzo ambiente del percorso espositivo. Eppure, nelluniverso poetico di Fulvio Morella, il salto dal mondo terreno a quello etereo, surreale, mitico e sognante è sorprendentemente breve. Basta perdersi nei suoi cieli, lasciarsi avvolgere dal loro silenzio e il viaggio è già compiuto. E quando il sogno prende forma, tra texture e superfici, diventa palpabile lemozione di assistere allincontro tra arte e design. È sempre emozionante testimoniare quando arte e manifattura si fondono, mossi da un comune amore per la bellezza e leccellenza. Proprio da questa idea ha origine FORMAE, il progetto che Gaggenau porta avanti da otto anni in collaborazione con Cramum, per coniugare la propria tradizione industriale e il design dalta gamma con larte contemporanea. Un percorso che racconta i valori di uno dei marchi di elettrodomestici di lusso più importanti al mondo non solo attraverso la funzionalità, ma anche attraverso lestetica, la cultura e la ricerca sensoriale.

Fulvio Morella a Palazzo Castellani_InOltre in occasione di ArtVerona © Francesca Piovesan Courtesy Cramum e Gaggenau

È in questo contesto che, nelle giornate del 10 e 11 ottobre, lelegantissimo Palazzo Castellani di Sermeti, a due passi da Castelvecchio, nel cuore di Verona, ha accolto la nuova tappa di FORMAE. All’interno del sontuoso palazzo le opere di Fulvio Morella accompagnano i visitatori in un mondo sospeso tra mito e poesia, a lui da sempre caro. Morella sembra conoscere con chiarezza la chiave del sogno, della leggerezza, della felicità, della pace interiore: guardarsi dentro, conoscersi davvero. Un percorso lungo, a volte enigmatico, ma che, una volta trovato il varco, si apre limpido e luminoso. Come Penelope che riconosce Ulisse al solo tatto al suo rientro in patria, così anche i cieli stellati di Morella si rivelano solo a chi sa leggerli” con le dita. Sì, perché nei suoi cieli le stelle diventano costellazioni in alfabeto Braille, che custodiscono citazioni e pensieri di scrittori e filosofi, antichi e contemporanei, che hanno segnato la storia della letteratura. Invitano il visitatore a un viaggio poetico ed emotivo verso sé stesso, richiamando luniverso, i legami umani e lintrospezione.

Fulvio Morella a Palazzo Castellani_InOltre in occasione di ArtVerona © Francesca Piovesan Courtesy Cramum e Gaggenau

Una moderna Penelope e il suo Ulisse accolgono il pubblico allingresso della scalinata monumentale del palazzo cinquecentesco, preludio al viaggio verso il piano nobile, dove il curatore Sabino Maria Frassà, con Gaggenau, ha voluto evocare le origini storiche del marchio, fondato nel 1683 ai piedi della Foresta Nera, in Germania. Da secoli infatti, Gaggenau incarna un percorso di evoluzione costante, dalla lavorazione dellacciaio alla creazione di elettrodomestici di design, guidato da un ideale di bellezza funzionale, purezza formale e perfezione estetica. La sala principale accoglie un allestimento scenografico in cui alberi geometrici rimandano alla Foresta Nera, mentre un sound design immersivo ricrea i suoni della natura. Al centro della scena, in fondo alla sala, il forno Expressive di Gaggenau dialoga con le opere di Morella, in un connubio perfetto tra tecnologia e arte. Le opere della serie Sipari si intrecciano con linedita Pupilla Occhio, custodita allinterno del forno stesso. «Guardare oltre significa guardare dentro», svela Pupilla allinterno del suo alfabeto stellato, invitando il visitatore a una riflessione profonda sullarte come specchio di noi stessi, capace di mostrarci chi siamo, nella nostra essenza più autentica. Il percorso prosegue nelle sale adiacenti, dove Morella sperimenta per questa collaborazione una nuova tessitura del suo cielo stellato con il metallo, omaggio allartigianalità e alla precisione che da sempre contraddistinguono Gaggenau. In questo dialogo sognante, Morella e Gaggenau viaggiano in parallelo, uniti dagli stessi valori: la ricerca delleccellenza, la cura per il dettaglio, il rispetto per la materia, la tensione verso unidea di bellezza essenziale, colta e senza tempo.

ArtVerona Fulvio Morella con PUPILLA GENESI a Palazzo Castellani_InOltre © Francesca Piovesan Courtesy Cramum e Gaggenau

