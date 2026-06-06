Man Ray, il suo dizionario impossibile a Milano

Alla galleria Gió Marconi di Milano, Man Ray: M for Dictionary ridefinisce il perimetro della retrospettiva storica e converte Man Ray in un dispositivo di interpretazione del contemporaneo. L’intero progetto si plasma come uno scheletro che interroga il rapporto tra archivio, immagine e espressione, collocando la sua eredità dentro una complessità che sperimenta la fotografia concettuale, le pratiche post-duchampiane e le politiche vigenti della classificazione visiva.

Curata da Yuval Etgar e Deborah D’Ippolito, con allestimento di Kuehn Malvezzi, la rassegna prende il dizionario come modello organizzativo. Ogni sezione funziona come un’area semantica, in cui la catalogazione stabilisce connessioni instabili tra parola e significato. Lo stesso nome dell’artista, costruito attraverso una sottrazione identitaria, diventa punto di partenza di un metodo: il lessico inteso come operazione di trasformazione continua.

La personale si inserisce in un dibattito che ha progressivamente ridefinito il rapporto tra creazione, archivio e linguaggio nei musei più importanti del mondo, dal MoMA alla Tate Modern fino alla Biennale di Venezia. In questa prospettiva, la mostra si avvicina alle riflessioni di Rosalind Krauss sulla fotografia come processo e sui criteri di categorizzazione propri del modernismo: l’archivio non conserva il reale, ma lo riorganizza secondo una logica di senso.

Le cinque sezioni in cui è suddivisa la mostra — The Alphabet, Light Writing, Body Language, Objectives, Mathematical Objects — costruiscono un campo di tensioni più che un percorso cronologico. In The Alphabet, il ciclo Alphabet for Adults delinea una grammatica visiva in cui la lettera attiva la composizione dell’immagine. Il sistema alfabetico diventa strumento combinatorio, vicino alle dinamiche dell’arte concettuale e alle successive pratiche di decostruzione semiotica. Man Ray annota, a proposito del proprio metodo di strutturazione del discorso: «La concentrazione è il fine desiderato, come in un anagramma la cui densità è misura del suo destino».

In questo quadro, alcune opere occupano una posizione centrale. Tra i lavori più iconici, il rapporto tra corpo e immagine stabilisce un’equivalenza tra corpo e scrittura, in cui la fotografia agisce come iscrizione diretta sulla superficie visibile. In alcune fotografie in bianco e nero, la relazione tra volto e maschera costruisce una sintassi binaria che interroga la storia dello sguardo modernista e le sue riletture critiche contemporanee. Negli oggetti ready-made, la funzione pratica viene sospesa a favore della definizione linguistica, anticipando strategie che attraversano surrealismo e arte concettuale internazionale.

Il confronto con la fotografia e con le pratiche post-digitali mette in luce la persistenza del modello di Man Ray come sistema capace di generare slittamenti di senso. La sezione Light Writing rende esplicita questa condizione attraverso opere come Larmes (1932), in cui la costruzione artificiale dell’immagine rivela la natura retorica della visione fotografica. La luce si trasforma in scrittura, e la scrittura diventa un terreno fragile su cui si attribuiscono valori e significati.

Il punto di svolta risiede nell’attrito tra struttura e discontinuità. L’impianto verbale della mostra genera una tensione interna: ogni tentativo di ordinamento produce eccedenze che sfuggono alla classificazione. L’approccio curatoriale condivide così un’assunzione comune a molte esposizioni significative degli ultimi anni: l’archivio non organizza più il sapere, ma ne mostra la frammentazione.

La sezione In Other Words, con opere di Alex Da Corte, Simon Fujiwara, Wade Guyton, Allison Katz e Tai Shani, introduce una dimensione ulteriormente instabile. Il linguaggio visivo si confronta con esigenze tecnologiche, narrative e identitarie che riformulano il legame tra immagine e norma. In questo contesto, l’eredità di Man Ray non si propone come paradigma storico fisso, ma si manifesta come un campo di attrazione teorica ancora attivo. Un dizionario applicato alle immagini non le chiarisce: ne sancisce la crisi come forma corrente dell’osservabile.