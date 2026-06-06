La bellezza precaria del mare nella mostra di Daniele Mazzoleni a Palermo

C’è un sottile confine che separa la nostalgia dalla presenza, il ricordo sbiadito dalla realtà tangibile. È in questo scarto visivo ed emotivo che si inserisce [A]MARE, la mostra personale che segna il debutto a Palermo di Daniele Mazzoleni (Milano, classe 1970). Ospitata negli ambienti post-industriali di Spazio Sintesi fino al 26 giugno 2026 e curata da Stefania Morici, l’esposizione si configura come un’indagine analitica e poetica sul legame ancestrale tra l’essere umano e l’elemento acquatico, inteso non solo come dato paesaggistico, ma come ecologia dell’anima e memoria collettiva.

Come cristallizzare il mare: la pittura di Daniele Mazzoleni

Mazzoleni, forte di un percorso che affonda le radici nella Milano degli anni ’80 e ’90 e che transita attraverso l’art design, porta nel capoluogo siciliano una selezione di opere capaci di dialogare apertamente con la storia dell’arte recente. Se la ritmicità geometrica e l’isolamento iconico di cabine, sdraio e ombrelloni evocano immediatamente i paesaggi costieri della Pop Art di Wayne Thiebaud, la nitidezza quasi iperreale delle inquadrature flirta con il fotorealismo delle marine di Gerhard Richter. Tuttavia, dove Richter sceglieva la via del blur – lo sfocato – per stabilire una distanza malinconica dal soggetto, Mazzoleni opera per reazione contraria.

Sfruttando le proprietà fisiche della resina associata all’acrilico, l’artista sigilla e cristallizza la scena. Il mare e la felicità mediterranea delle estati condivise non diventano reperti di un passato sbiadito, ma una presenza vivida e presente, una “fotografia nitida” che annulla la distanza emotiva dello spettatore e lo chiama alla responsabilità del presente.

La grazia di un equilibrio precario

Così spiega il progetto la curatrice Stefania Morici: «Con [A]MARE Daniele Mazzoleni trasforma il mare in un luogo emotivo e collettivo, dove memoria, bellezza e coscienza ambientale si incontrano. A Palermo, città profondamente legata al Mediterraneo, la mostra dialoga naturalmente con lo spirito della Settimana delle Culture, creando un ponte tra arte contemporanea, identità del territorio e riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Le opere invitano a riscoprire un legame autentico con l’ambiente e una nuova idea di cura, capace di unire estetica, empatia e responsabilità verso il nostro ecosistema».

«La mostra di Daniele Mazzoleni – prosegue Giorgio Filippone, Presidente della Settimana delle Culture – in bilico tra pop e fotorealismo, ci avvicina al mare e ci invita a rispettarlo. Un monito potente per i palermitani, abitanti di una città affacciata sul Tirreno che per decenni ha trascurato un ecosistema fragile e oggi gravemente a rischio».

Palermo è storicamente “Pan-ormos” – “tutto porto”, una città legata a doppio filo a un ecosistema marino oggi fragile e gravemente minacciato. Nelle tele di Mazzoleni, la bellezza non è mai fine a se stessa: opere dedicate alla Pescheria di Palermo o alla grazia cromatica dei Fenicotteri Rosa agiscono come spie di un equilibrio precario.

Modellare il mare e renderlo desiderabile diventa quindi un atto di cura e, di conseguenza, un esplicito invito alla resistenza ambientale. Perché, per usare le parole dello stesso artista, «Quando si tradisce la natura, la vita finisce inevitabilmente per presentarci il conto».

Spazio Sintesi: un’archeologia industriale per supportare le nuove generazioni

In questo contesto, la scelta del luogo espositivo non è affatto casuale. Spazio Sintesi, incastonato nella storica via Principe di Belmonte a Palermo, rappresenta un virtuoso esempio di archeologia industriale sapientemente rigenerato dall’architetto Rosa Vetrano e dal geologo Ninni Fiore.

Nel cuore di Palermo, Spazio Sintesi nasce come un progetto di recupero architettonico e culturale capace di trasformare un antico magazzino ottocentesco legato alle attività dei Florio in uno dei luoghi più dinamici della scena contemporanea cittadina. Lo spazio si sviluppa all’interno di un ex deposito rimasto nascosto e alterato per decenni da superfetazioni, soppalchi e materiali impropri. Attraverso un lungo lavoro di recupero, l’edificio è stato riportato alla sua essenza originaria, restituendo visibilità agli archi storici, ai grandi volumi e alla luce naturale che oggi caratterizza l’ambiente. Il nome “Sintesi” racconta proprio questa filosofia: eliminare il superfluo per riportare alla luce l’identità autentica del luogo.

Con i suoi oltre 450 metri quadrati, Spazio Sintesi ospita mostre di arte contemporanea, fotografia, design, architettura, performance, laboratori e incontri interdisciplinari, diventando un punto di riferimento per artisti emergenti, studenti e creativi. Fin dalla sua apertura nel 2019, in occasione di iDesign, lo spazio ha costruito una programmazione attenta alla sperimentazione e al dialogo tra linguaggi diversi, collaborando con università, accademie e realtà culturali nazionali e internazionali.

Particolare attenzione è dedicata ai giovani talenti e ai progetti indipendenti, spesso sostenuti per offrire opportunità concrete a chi non trova spazio nei circuiti istituzionali. Tra gli eventi più significativi anche la mostra dedicata alla cultura skate, concepita come un progetto multidisciplinare tra fotografia, musica e performance urbana, che ha trasformato lo spazio in una piattaforma aperta alle nuove generazioni e ai linguaggi della strada.

In questo contesto è stato presentato anche il progetto Freedom Dystopia del giovane artista Manfredi Melodia, testimonianza della volontà di Spazio Sintesi di sostenere nuove visioni artistiche capaci di raccontare il presente attraverso sensibilità contemporanee.

Accanto alla ricerca artistica, lo spazio promuove temi legati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla rigenerazione urbana, confermandosi come una realtà culturale viva, aperta e profondamente legata al territorio palermitano.