Dopo la pandemia, in arrivo la quarta edizione di Gallery Weekend Beijing

La GWBJ – Gallery Weekend Beijing mette in luce il lavoro degli artisti cinesi, riunendo le gallerie migliori di Pechino e invitando collezionisti ed esperti da tutto il globo. La quarta edizione si svolgerà dal 22 al 31 maggio, dopo essere stata rimandata a causa della pandemia.La Gallery Weekend Beijing sarà una delle prime iniziative artistiche rilanciate in Cina e sarà accompagnata dalla riapertura di due tra le più importanti istituzioni no profit di Pechino, nonché tra i partecipanti all’evento: lo UCCA Center for Contemporary Art e M Woods.

«Nonostante le enormi sfide poste dalla pandemia di Covid-19, siamo estremamente entusiasti di aprire Gallery Weekend Beijing 2020», ha dichiarato Amber Yifei Wang, direttore del GWBJ. «Il suo ritorno segna un momento importante per la comunità artistica in Cina e nel mondo, in quanto segnala un rilancio della scena artistica di Pechino e del mercato dell’arte. Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire una forte presentazione di arte contemporanea all’avanguardia per mostrare la forza dell’arte e della cultura a Pechino».

L’evento, che si svolgerà nell’intero arco della settimana, ospiterà ventidue gallerie ed istituzioni che avranno modo di presentare mostre personali e collettive, installazioni d’arte pubblica, conferenze ed eventi che si svolgeranno sia nella 798 Art Zone di Pechino – l’attivissimo distretto culturale della megalopoli – che online. Tra le gallerie, anche l’italiana Continua che, nel 2005, aprì la sua prima sede fuori dall’Italia proprio a Pechino e che, in questa occasione, ha presentato anche una online viewing room con le opere di Chen Zhen, Qiu Zhijie, Gu Dexin, Zhuang Hui, Sun Yuan & Peng Yu, Kan Xuan e Cai Guo-Qiang.

Il programma di quest’anno includerà una collaborazione con Zurigo Art Weekend per favorire il dibattito sulle sfide e le nuove opportunità emerse durante l’ultima emergenza sanitaria. Per coinvolgere il consueto pubblico internazionale, la Gallery Weekend Beijing consentirà accessi da remoto alla sua programmazione e lancerà la nuova app con contenuti audio e visivi.

Philip Tinari, direttore e CEO dello UCCA Center for Contemporary Art, ha dichiarato: «UCCA è orgogliosa di essere un partner istituzionale in Gallery Weekend Beijing 2020. Siamo impazienti per lìedizione di quest’anno, non solo per le grandi mostre e programmi che includerà, ma anche come segnale del ritorno della vita culturale nella nostra città. Siamo lieti di aprire la nostra prima mostra dell’anno come parte dell’allineamento e ci impegniamo a fornire un’esperienza coinvolgente e sicura per tutti i visitatori».

Ecco l’elenco completo dei partecipanti all’evento: ASIA ART CENTER, Beijing Commune, Galleria CLC Venture, Galerie Urs Meile, Galleria Continua, Ginkgo Space, Hive Center for Contemporary Art, Hunsand Space, Long March Space, Magician Space, M WOODS, N3 Arte contemporanea, PIFO Galleria, Piattaforma China Contemporary Art, Institute Stazione spaziale, SPURS Gallery, Star Gallery, Tang Arte contemporanea, TOKYO GALLERY + BTAP, Triumph Gallery, UCCA Center for Contemporary Art, Wind H Art Center.