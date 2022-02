‘Il Viaggio Meraviglioso. Tra scienza e filosofia” a Palazzo della Albere, Trento

“Il Viaggio Meraviglioso tra scienza e filosofia”, in mostra al primo piano del Palazzo delle Albere di Trento – polo di interconnessione tra Scienze e Humanitas del MUSE -, da un’idea di Stefano Zecchi e a cura di Beatrice Mosca, apre al visitatore le porte della conoscenza attraverso un sorprendente cammino nel tempo. Un cammino nel tempo dove la bellezza e l’amore ritornano come eterno richiamo per riflettere sul senso della vita dell’uomo. Dalle simbologie del mito e dal logos alle origini della filosofia, all’incanto della fede, all’armonia dell’umanesimo sino alla nascita della scienza moderna e al cosmo con i grandi interrogativi contemporanei sullo spazio e sul tempo. Un viaggio meraviglioso, quello della nostra conoscenza, che dalle straordinarie narrazioni mitiche che raccontano il senso della vita e della morte, del divino e dell’umano giunge fino a noi, ai nostri tempi.

La ricerca scientifica contemporanea apre scenari che sollecitano interrogativi sul destino dell’uomo e sul pianeta da lui abitato: obbliga a domandarsi se lo sviluppo a cui il suo sapere l’ha portato, oltre a migliorare la qualità della vita, non stia compromettendo lo spazio naturale e, infine, anche la socialità. La vita. Sono domande scientifiche che interrogano la filosofia, la sua millenaria riflessione sulla verità dell’essere nel mondo.

Una messa in scena come opera totale, pensata e costruita in leggerezza e trasparenza mediante le scenografie, curate dall’architetto Silvio de Ponte, in armonia con il court métrage teatrale, per la regia di Cesare Cicardini e la collaborazione del Piccolo Teatro di Milano.

Ne abbiamo parlato con Beatrice Mosca, curatrice della mostra

Quali sono gli elementi caratterizzanti l’allestimento della mostra

«Il percorso della mostra trasforma gli ambienti espositivi in luoghi immaginari e simbolici, con una messa in scena allestita in leggerezza, luce, lievità, dove le scenografie, in armonia con il testo e la sceneggiatura, diventano ora simboli dei capitoli del viaggio ora espedienti scenici per proiettare le scene del cortometraggio, le immagini di contributo, le frasi simbolo del cammino della conoscenza, accompagnando gli spettatori, anche attraverso le voci fuori campo e un’inedita colonna sonora, in una visita immersiva e suggestiva. La visione del cortometraggio dialoga armoniosamente con l’allestimento, ed è proiettato non soltanto sulle pareti delle stanze, ma anche sulle soluzioni scenografiche, tutte caratterizzate da una cifra comune: contemporaneità e leggerezza. Dall’ingresso, trasformato in un tunnel di luce e ricamato nell’intreccio di surreale anemoni, agli elementi scenici trasparenti, teli e garze sovrapposte che diventano ora schermi verticali ora forme spaziali, come le nuvole sospese della stanza del mito e l’universo del cosmo contemporaneo, trapassato dalla luce che filtra nella rete materica di filamenti aerei. Sino al termine del percorso dove i personaggi della scena finale, eterei, quasi ologrammi, vengono proiettati su una “non parete” di fitti e sottili fili scenografici che i visitatori attraversano per uscire dalla mostra. L’ alternanza di punti di vista delle proiezioni, la scomposizione delle scene, tra luci, ombre, materia e suoni, rende il percorso dinamico, mai scontato».

Il cortometraggio al centro del percorso multimediale ha coinvolto molte professionalità ed è stato realizzato in diverse location. Potete raccontarci, in estrema sintesi, la sua realizzazione.

«Dettagli, inquadrature, voci fuori campo, soluzioni di montaggio evocative, oltre il realismo pur senza scadere nella dimensione estremamente astratta, caratterizzano l’originale cortometraggio. Dal sogno alla realtà e viceversa, dove anche l’assenza del colore diventa pittura visiva di un bianco e nero che nei contrasti, con rara maestria, rende viva e corporea la leggerezza del passo dei personaggi e della trama scenica. Una cifra artistica capace di dialogare con la scenografia dell’allestimento espositivo, senza sovrapporsi o distaccarsi, ma intrecciando insieme una sintonia visiva. Una scelta curatoriale che si allontana dalla multimedialità intesa come sequenza di immagini suggestive ma pur sempre artefatte e guarda alla cifra stilistica di un’ opera totale, dove la sceneggiatura, l’arte teatrale, le riprese filmiche, le scenografie, le parole di poeti, scrittori, scienziati, filosofi, drammaturghi e la musica diventano un tutt’uno. Uno spettacolo da ascoltare, leggere e vedere, sotto la guida della voce narrante femminile, controcanto della presenza scenica del narratore principale. Scandito in diversi capitoli, dove la fine sembra svelarci l’inizio, e viceversa, un court métrage realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, per la scelta sia degli attori sia dei costumi, girato nelle dimore antiche del Trentino, con originarie e suggestive ambientazioni nei Castelli – Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Toblino – che hanno aperto per l’occasione le loro stanze, corti, appartamenti segreti, consentendo anche le riprese nei giardini, nei boschi, sulle rive dei laghi circostanti. Un viaggio senza tempo, nel tempo. Tra sogno e realtà, dove, come dice Jean Cocteau, ognuno può immaginare come vuole, interpretare come desidera». (SC)