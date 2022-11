Jeff Robb, Beyond Nature – Il Salotto

Per la prima volta in Italia, la mostra dell’artista britannico Jeff Robb, “Beyond Nature”, approda negli spazi de Il Salotto di Milano, presentata da Cris Contini Contemporary e visitabile fino al 16 dicembre 2022. 18 le opere esposte, tra fotografie e ologrammi, che invitano a sperimentare una suggestiva realtà immersiva. Presente, oltre alla serie di immagini di fiori olografici retroilluminati, anche la reinterpretazione dell’opera “Fiori in un vaso di terracotta”, del pittore olandese Jan Van Huysum, conservato alla National Gallery e rielaborato in ottica tridimensionale, inserendo farfalle e altri elementi naturali che rendono la riproduzione fedele alla realtà.

Immagini floreali invitano lo spettatore in un mondo nuovo, alla scoperta del mistero della natura: prendendo in esame centinaia di fiori, diversi per forme e colori, l’artista ne elabora immagini in 3D, “scolpendole” digitalmente. Le immagini non rivelano così solo semplici fiori, ma i petali divengono drappeggi o cascate, farfalle o creature ultraterrene e pistilli e stami si trasformano in figure danzanti.

Laureato al Royal College of Art e Famoso per il suo utilizzo originale della tecnica lenticolare, Jeff Robb vede la propria ricerca fortemente influenzata dagli studi di botanica, dalla passione per il mondo della natura e dalla sperimentazione con le più moderne tecnologie. Diversi sono i media con cui lavora: fotografia tridimensionale, pittura, scultura in bronzo e argento, olografia per riflessione e trasmissione, film, suono laser e installazioni luminose.

Con lo scopo di scoprire ed aprire uno scenario verso mondi inaspettati, la mostra – presentata in anteprima europea a Londra presso la Crypt Gallery – si fa portatrice ed espressione della filosofia e della volontà dell’artista di superare la barriera tra pittura, fotografia e scultura, trascendendo le parvenze e guardando al di là dell’immagine.