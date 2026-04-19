C’è un momento preciso, attraversando le sale di Palazzo Te, in cui lo spazio smette di comportarsi come un palazzo e comincia a funzionare come un’immagine. Accade quando l’architettura inizia a scivolare, le proporzioni sembrano reggere e subito dopo incrinarsi, gli ordini classici si offrono allo sguardo e insieme lo tradiscono, il Cortile d’Onore si impone come struttura e insieme come artificio. È un’esperienza di instabilità controllata, una forma di conoscenza che passa per lo spaesamento. Del resto, tutto qui nasce da uno slittamento. Il palazzo sorge su quella che veniva chiamata isola del Tejeto, terreno acquitrinoso, instabile, sottratto alla palude e trasformato in residenza di delizia per volontà di Federico II° Gonzaga. Un gesto – o forse una visione – che riscrive lo spazio naturale ideato dal grande Giulio Romano che costruisce un luogo che non si limita a rappresentare il mondo ma lo mette in scena, lo piega e lo reinventa. Il “Palazzo dei lucidi inganni”, così viene apostrofato, non è una metafora efficace, è un programma con una regola nascosta che governa ogni slittamento dello sguardo.

In questo contesto, le immagini non appartengono mai a un solo tempo, un tempo definito, né si lasciano contenere in una lettura lineare. Ritornano, si trasformano, riemergono in forme inattese, come se ogni figura portasse con sé una memoria che insiste e si riattiva nel presente. È in questa instabilità che si coglie la loro forza. Non come documenti di un’epoca, ma come presenze attive, capaci di attraversare il tempo e di produrre continuamente nuovi significati. A Palazzo Te, le immagini funzionano per sopravvivenze, riemergono, si spostano, si caricano di tensioni che non si esauriscono mai nella loro origine. Figure antiche riemergono in forme nuove, miti classici attraversano le stanze come presenze ancora attive, il passato si comporta come una materia viva che insiste nel presente. È qui che il capolavoro giuliesco rivela la sua natura più radicale di luogo in cui il tempo non scorre, ma si stratifica e si accende per improvvise riapparizioni.

È una dinamica che richiama da vicino ciò che Georges Didi-Huberman definisce anacronismo delle immagini, in cui queste, non sono residui del passato, ma forme che sopravvivono, riemergono e producono senso ogni volta che tornano a mostrarsi. A Palazzo Te questa sopravvivenza non è un effetto collaterale, è la struttura stessa del progetto. Le immagini non decorano lo spazio, lo riattivano, entrano in relazione con l’architettura, con lo sguardo, con il presente di chi osserva. È dentro questo campo instabile, fatto di ritorni, slittamenti e reinvenzioni, che si inserisce la mostra Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio.

Più che introdurre un tema, l’esposizione intercetta un processo già in atto che è quello della costruzione della natura come immagine, come sapere, come dispositivo di potere. Non una semplice rappresentazione del mondo naturale, ma la sua trasformazione in qualcosa di osservabile, classificabile e replicabile. E allora quel momento iniziale – quello in cui il palazzo si incrina sotto lo sguardo – diventa anche una soglia critica perché suggerisce, con una chiarezza quasi brutale, che la natura, qui, coincide con il modo in cui viene pensata, costruita e messa in scena.

Curata da Barbara Furlotti e Guido Rebecchini, l’esposizione si inserisce nel solco programmatico della Fondazione, proseguendo una riflessione che dalla metamorfosi approda ora alla natura intesa come “altro” da comprendere e conquistare. Un assunto tutt’altro che innocente, perché implica una genealogia precisa, quella dello sguardo moderno che separa, classifica e infine possiede il mondo naturale. Il percorso si articola in sette sezioni – Creare, Distruggere, Sorprendere, Conoscere, Riprodurre, Stupire, Animare – che funzionano come una vera e propria drammaturgia. Dalla natura generatrice e divina si passa rapidamente alla sua dimensione catastrofica, per poi addomesticarla attraverso lo sguardo scientifico, replicarla nei laboratori artistici e infine trasformarla in spettacolo e automa. È una traiettoria chiara, dalla meraviglia al dominio, dall’osservazione alla simulazione.

In questo racconto, il dialogo con il palazzo non è un semplice valore aggiunto, ma il fulcro dell’intero progetto. Le sale affrescate da Giulio Romano – e in particolare la vertigine della Camera dei Giganti – non si limitano a ospitare le opere ma le amplificano, le mettono in crisi e talvolta le sovrastano. La natura che crolla, esplode e si ricompone sotto il potere divino trova qui una scenografia che è già, di per sé, una dichiarazione di poetica. Il mondo è instabile, ma rappresentabile e dunque, in ultima analisi, controllabile. Le opere chiamate in causa – da Leonardo a Caravaggio, passando per Arcimboldo e i Carracci – non sono qui per ribadire un canone, ma per sostenere un’idea. Leonardo osserva e disseziona la natura nei suoi moti più estremi, trasformandola in fenomeno analizzabile; Arcimboldo la ricompone in immagini mentali che oscillano tra gioco e inquietudine; Caravaggio la incarna, la rende corpo ambiguo, già attraversato da una tensione teatrale che sfocia nella messinscena.

Il punto di svolta si colloca però altrove, nelle sezioni dedicate alla conoscenza e alla riproduzione, dove il collezionismo naturalistico e la nascente scienza classificatoria trovano forma visiva. Qui la natura viene raccolta, ordinata, tradotta in immagine e oggetto. Dai disegni di piante e animali alle Wunderkammer, fino ai calchi e ai manufatti che imitano con precisione quasi ossessiva il dato naturale. È il momento in cui lo stupore cede il passo al possesso. E infatti la sezione Stupire, con Arcimboldo e la ricostruzione di una camera delle meraviglie, segna un passaggio ambiguo, ciò che nasce come curiosità enciclopedica si trasforma in intrattenimento sofisticato per la corte. La natura diventa gioco, artificio, spettacolo. Non è più qualcosa da conoscere, ma qualcosa da esibire. Il percorso si chiude con Animare, dove automi e meccanismi simulano i movimenti del mondo naturale, anticipando una dimensione proto-tecnologica che oggi appare sorprendentemente familiare. Qui la natura non è più nemmeno imitata, è sostituita. Il ciclo si compie e la distanza tra naturale e artificiale si annulla definitivamente.

L’allestimento sceglie una via prudente, quasi defilata, costruendo micro-architetture che dialogano con discrezione con gli affreschi. Una scelta che evita lo scontro, ma che forse rinuncia anche a spingere fino in fondo le potenzialità del progetto, lasciando che sia la spettacolarità intrinseca delle opere – e del palazzo stesso – a dominare la scena. Ed è proprio qui che emerge l’ambiguità più interessante della mostra. Inventare la natura dichiara di voler interrogare le origini di un rapporto problematico, quello tra uomo e ambiente, ma sembra talvolta rimanere affascinata dallo stesso dispositivo che mette in discussione. La meraviglia, accuratamente costruita, rischia di prevalere sulla distanza critica. Il controllo della natura viene mostrato, evocato, persino celebrato, più che realmente messo in crisi. Ne risulta una mostra solida, colta, visivamente potente, capace di restituire con efficacia la complessità del Cinquecento. Ma anche una mostra che si muove su un crinale sottile, quello tra analisi e fascinazione. Perché se è vero che la natura, qui, è un’invenzione culturale, è altrettanto vero che l’invenzione continua a sedurre.