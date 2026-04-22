Alla Galleria Arrivada di Milano sarà visitabile fino al 12 giugno In attesa del tempo, mostra personale di Luciano Sozio, a cura di Angela Madesani. È la prima esposizione dell’artista negli spazi di via Pier Candido Decembrio e raccoglie una selezione di lavori recenti, offrendo un accesso esaustivo alla sua ricerca pittorica, sospesa tra osservazione oggettiva del reale e percezione interiore.

Nato a Isernia nel 1979, Sozio mette al centro della sua pratica la fragilità dell’esistenza e il carattere precario dell’esperienza. Nei suoi dipinti, la scena si costruisce intorno a situazioni minime, apparentemente ordinarie ma animate da una tensione trattenuta.

Nei dipinti della serie Hunter, piccoli gesti quotidiani – un uomo che lancia bucce di mandarino, un ragazzo che sospende una zolletta di zucchero sopra una tazza – vengono isolati e rallentati fino a diventare immagini di concentrazione. Non accade nulla, eppure qualcosa sembra imminente: la pittura agisce nello spazio tra l’azione e il suo possibile compimento.

Accanto a queste scene, le nature morte – o, più propriamente, gli still life – introducono leggere dissonanze. Oggetti familiari vengono accostati secondo logiche non del tutto spiegabili: un tegame con limoni attraversato dalla presenza inattesa di una pallina da tennis, combinazioni che incrinano la stabilità dell’immagine senza mai forzarla. L’effetto non è surreale in senso stretto ma si colloca in una zona ambigua, dove il reale slitta impercettibilmente.

Questa sospensione si riflette nel tempo dei dipinti che, nonostante le apparenze descrittive, non è lineare né narrativo, lasciando allo spettatore il compito di immaginare ciò che precede l’istante rappresentato e ciò che potrebbe accadere successivamente, come se la durata dell’azione eccedesse quella dello sguardo. Alla base di questo esito vi è un processo di lavoro rigoroso e stratificato. Sozio costruisce le proprie opere a partire dalla preparazione delle superfici e dalla realizzazione dei colori attraverso pigmenti elaborati secondo ricette personali.