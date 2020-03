La Vita è Sogno. Premio Sergio Fedriani 2020 | Palazzo Ducale

Caro amico ti scrivo… cantava il mitico Dalla. Caro amico ti …disegno invece si adatta di più a Sergio Fedriani, che leggeva la poesia della sua Genova ritraendola spesso sui suoi fogli bianchi, rigorosamente Fabriano.

Architetto, la sua formazione si sente nella ricerca dell’equilibrio e dell’armonia in ogni suo lavoro che “fotografa” con pennelli e colori l’anima delle cose.

Figlio dell’era dei comics, cresciuto tra Disney e Schultz e la cultura classica, ne ha sublimato i messaggi donandoci poesie a colori attraversate spesso e volentieri dal suo tenero omino ricco di élan vital.

Concettuale onirico surreale sorridente sapeva bene come parlare al bambino, forse spaventato, che è in tutti noi, e prendendolo per mano aprirgli le porte del suo mondo.

Sergio non c’è ma è presente più che mai perché chi vive l’arte vive per sempre.

I suoi tanti amici appassionati del suo lavoro e la moglie Chiara hanno dato vita ad un’ associazione molto attiva, attenta ai giovani talenti che amano il figurativo. “La Vita è Sogno” è il titolo del Concorso che presenta sempre un tema diverso: Vista sul Paesaggio è quello proposto quest’anno. La risposta è stata entusiasmante, un centinaio le opere selezionate che sono in mostra per concorrere alla XIV edizione del Premio. Ben lungi dalle tecniche espressive preferite dall’artista, tiene banco il digitale che offre sicuramente tante possibilità, ma tende ad una certa omologazione. Pochissimi gli artisti che usano tecniche più dirette e quindi più rischiose come Alessandra Ciniselli con l’unico lavoro presente penna e pastello, Flavia Cuddemi tecnica mista acquerello e matita, Eugenia Erba matite colorate, Carlos Lalvay la china, due gli acrilici, penna bic e china Andrea Oberosler e sopravvive anche un olio su tela.

Non stupisce quindi che i tre premiati Chiara Ghigliazza, Marco Di Prisco e Kevin Niggelere appartengano al mondo del digitale, che guadagna il ruolo di media a tutti gli effetti, con cui soprattutto la vincitrice Ghigliazza, ha saputo esprimere quella poesia che è stata compagna fedele della ricerca di Fedriani. I lavori di primi tre classificati sono al posto d’onore vicino ai suoi splendidi acquerelli.

Ferruccio Giromini, grande amico di Fedriani, penna di grande esperienza firma un testo ricco di bonaria autoironia sui liguri e ci tiene a sottolineare due dati importanti: il forte incremento della presenza artistica al femminile e la crescita esponenziale delle tecniche a computer.

Tiziana Leopizzi

Dal 29 febbraio al 15 marzo 2020

La Vita è Sogno. Premio Sergio Fedriani 2020 | Palazzo Ducale

Genova

Info: www.palazzoducale.genova.it