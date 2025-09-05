05 settembre 2025

Le mostre da non perdere a settembre in tutta Italia

Mostre

di

L’appuntamento mensile dedicato alle mostre e ai progetti espositivi più interessanti di prossima apertura, in tutta Italia: ecco la nostra selezione per il mese di settembre

Self-Portrait: Inn of the Dawn Horse by Leonora Carrington, c. 1937-8

Man Ray. Forme di luce – Palazzo Reale, Milano

© Man Ray 2015 Trust / ADAGP-SIAE – 2024 | Man Ray, Noire et blanche, 1926, stampa ai sali d’argento, 17,3×23,5 cm. Collezione privata. Image: Telimage, Paris

Dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale di Milano ospita Forme di luce, una grande retrospettiva dedicata a Man Ray, pioniere assoluto dell’arte fotografica del XX secolo. La mostra, curata da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, offre un percorso tematico che attraversa l’intera vicenda artistica e biografica dell’artista nato a Philadelphia nel 1890. Dalle prime sperimentazioni newyorkesi al fermento culturale della Parigi degli anni ’20, dove incontra Duchamp, Breton e Kiki de Montparnasse, fino al ritorno in Europa dopo l’esperienza americana, l’esposizione raccoglie un ricco nucleo di materiali originali: stampe vintage, negativi, collage e documenti.

Rohini Devasher. Borrowed Light – MUDEC, Milano

© Rohini Devasher / Deutsche Bank Collection | Rohini Devasher, Borrowed Light, 2024. PalaisPopulaire, Berlino I Ph. Mathias Shormann

Dal 19 settembre al 2 novembre 2025, il MUDEC di Milano presenta Borrowed Light, la prima mostra personale in Italia di Rohini Devasher, artista indiana e vincitrice del prestigioso premio “Artist of the Year” 2024 di Deutsche Bank. La mostra, curata da Britta Färber, rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione tra Deutsche Bank e 24 ORE Cultura, che da quattro anni porta al MUDEC alcune delle voci più originali dell’arte contemporanea internazionale.

Contro la guerra. Sguardi e immaginari – Palazzo dei Musei, Reggio Emilia

CHEAP & Emergency – CONTRO LA GUERRA – ph credit Alessandra Book, Archivio Emergency

Dal 6 settembre al 26 ottobre 2025, Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita Contro la guerra. Sguardi e immaginari, un progetto espositivo di EMERGENCY, curato da CHEAP Street Poster Art, che riflette sull’impatto devastante dei conflitti armati attraverso immagini, installazioni e narrazioni visive. La mostra si inserisce nel contesto del Festival di EMERGENCY, evento annuale dedicato a temi cruciali come guerra, disuguaglianza e marginalità.

L’esposizione si sviluppa come un percorso immersivo e stratificato: dalle grandi fotografie in bianco e nero tratte dall’archivio di EMERGENCY – che documentano il lavoro di cura nei contesti di guerra – ai poster urbani di CHEAP e di artiste e artisti provenienti da Italia, Brasile, Spagna e Polonia. Una coralità di sguardi e linguaggi che denuncia l’orrore della guerra e afferma con forza l’urgenza del disarmo, della solidarietà, della resistenza etica. Le immagini più crude, spesso visibili solo da strette feritoie, chiedono uno sguardo consapevole e partecipe. Una mostra che è anche un appello: “nessuna guerra è inevitabile”.

Anatomie Digitali – Fondazione Dino Zoli, Forlì

Gary Hill, SELF (series) – Courtesy dell’artista e Galleria Lia Rumma, Milano / Napoli

Fino al 12 ottobre 2025, la Fondazione Dino Zoli di Forlì ospita Anatomie Digitali, una grande mostra collettiva internazionale che apre la decima edizione di Ibrida – Festival delle Arti Intermediali, curata da Vertov Project. L’esposizione riunisce 55 artisti provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui figure di rilievo della scena multimediale come Gary Hill e Regina José Galindo, per un viaggio immersivo nell’arte intermediale degli ultimi dieci anni.

Attraverso opere di videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale, Anatomie Digitali esplora i confini del corpo, dell’identità e della percezione nel contesto digitale, offrendo uno spaccato affascinante e inquieto della contemporaneità. La mostra è a ingresso gratuito, con orari articolati per agevolare il pubblico: dal martedì al giovedì la mattina, dal venerdì alla domenica anche nel pomeriggio. Un’occasione imperdibile per scoprire come le tecnologie e i linguaggi ibridi stanno trasformando l’esperienza artistica.

Vedova Tintoretto. In dialogo – Palazzo Madama, Torino

Emilio Vedova, Installazione …in continuum… compenetrazioni/traslati ’87/’88, per la mostra “Rivoluzione Vedova”, M9 – Museo del ‘900, Mestre (Venezia), 5 maggio 2023 – 7 gennaio 2024 ph. Vittorio Pavan, Venezia

Dal 19 settembre 2025 al 12 gennaio 2026, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino presenta Vedova Tintoretto. In dialogo, una mostra straordinaria realizzata in collaborazione con la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia. L’esposizione mette a confronto due giganti dell’arte veneziana: Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1518-1594) ed Emilio Vedova (1919-2006), distanti cinque secoli ma uniti da una visione drammatica e potente della pittura.

Attraverso un allestimento che favorisce il confronto diretto tra le opere, la mostra esplora le risonanze formali, tematiche e spirituali tra i due artisti. Da un lato, il furore barocco e teatrale di Tintoretto; dall’altro, l’energia gestuale e materica di Vedova. Un dialogo serrato che evidenzia l’influenza profonda del maestro cinquecentesco sul pittore contemporaneo, offrendo al pubblico una lettura nuova e affascinante dell’arte veneziana attraverso i secoli.

XNL Aperto. Quarta edizione – XNL Arte, Piacenza

Dal 19 al 21 settembre 2025, Piacenza si trasforma in una vera e propria mappa emotiva del contemporaneo grazie a XNL Aperto, quarta edizione del progetto diffuso promosso da XNL Arte. Mostre, performance, incontri, progetti espositivi speciali e aperture straordinarie animeranno musei, gallerie, spazi pubblici e privati in tutta la città e nel territorio circostante, coinvolgendo una rete sempre più ampia di professionisti e realtà dell’arte contemporanea.

Nato come piattaforma per stimolare nuovi legami tra comunità e patrimonio, XNL Aperto rinnova nel 2025 il proprio impegno nella promozione della cultura visiva, aprendo a nuove aree urbane e circuiti di produzione artistica. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 19 settembre alle 21 con la performance sonora Solo ascoltando, la musica accade, presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini, in collaborazione con XNL Musica: un’esperienza immersiva di ascolto attivo tra composizione, improvvisazione e partecipazione collettiva. Una manifestazione che è insieme progetto culturale, rete territoriale e laboratorio di futuro.

The Venice Glass Week 2025 – Venezia, Murano, Mestre

Dal 13 al 21 settembre 2025, torna The Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all’arte del vetro, giunto alla sua nona edizione. Venezia, Murano e Mestre ospiteranno centinaia di iniziative – tra mostre, installazioni, dimostrazioni, visite guidate, workshop e performance – per celebrare una tradizione millenaria che continua a rinnovarsi nel contemporaneo.

Fondato nel 2017 e promosso dal Comune di Venezia, il festival è organizzato da una rete prestigiosa composta da Fondazione Musei Civici di Venezia, LE STANZE DEL VETRO – Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano. Aperto ad artisti, designer, istituzioni e gallerie di tutto il mondo, The Venice Glass Week è diventato un appuntamento chiave per chiunque voglia esplorare il vetro non solo come materiale, ma come linguaggio espressivo, patrimonio culturale e risorsa economica. Un festival che unisce le radici di una città leggendaria con la vitalità della sperimentazione artistica contemporanea.

Beato Angelico – Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze

Guido di Pietro, poi Fra’ Giovanni detto il Beato Angelico, Pala di Santa Trinita (Deposizione dalla croce). Tempera su tavola. Museo di San Marco, Firenze

Dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco presentano Beato Angelico, una mostra straordinaria e irripetibile dedicata a uno dei più grandi maestri del Quattrocento italiano. Realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana, l’esposizione celebra un protagonista assoluto del Rinascimento, ripercorrendone la produzione, l’evoluzione stilistica e l’influenza su artisti come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, e scultori quali Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia. Curata da Carl Brandon Strehlke, con Angelo Tartuferi e Stefano Casciu per la sezione di San Marco, la mostra si sviluppa in un duplice percorso tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, dando vita a un dialogo tra luoghi emblematici dell’arte fiorentina. A settant’anni dalla storica monografica del 1955, Firenze rende così omaggio a Beato Angelico con un evento di rilevanza internazionale, che unisce eccellenza scientifica e valorizzazione del patrimonio locale.

PERFORMATIVE 05 – MAXXI L’Aquila

Dall’11 al 14 settembre 2025, L’Aquila torna a essere palcoscenico di PERFORMATIVE, il festival internazionale della performance organizzato dal MAXXI L’Aquila. Giunto alla quinta edizione, il festival propone oltre 20 eventi gratuiti tra arte, danza, teatro e musica contemporanea, con un focus tematico su linguaggio, identità e relazioni.

Gli spazi del MAXXI e dell’Accademia di Belle Arti, insieme a luoghi simbolici della città, ospitano un ricco programma che intreccia performance, incontri e pratiche partecipative, rendendo L’Aquila un vero laboratorio urbano di sperimentazione e cambiamento sociale. Tra gli artisti in programma: Ali Asghar Dashti e Nasim Ahmadpour, Silvia Gribaudi, The Cool Couple, Rä di Martino, MP5, Annamaria Ajmone, oltre a tanti altri protagonisti della scena nazionale e internazionale, insieme a studenti e giovani performer.

A cura di Chiara Bertini, Fanny Borel, Anne Palopoli e Donatella Saroli, con la partecipazione di Elena Bellantoni e Silvano Manganaro, PERFORMATIVE 05 si conferma come una delle esperienze più vive e radicali del panorama performativo in Italia.

Richard Paul Lohse – MASI, Lugano

Richard Paul Lohse, Serielles Reihenthema in achtzehn Farben, Variation A (1981-1982; olio su tela; Zurigo, Kunsthaus Zürich, prestito della Fondazione Richard Paul Lohse-Stiftung) Foto: Kunsthaus Zürich © Richard Paul Lohse-Stiftung / 2025, ProLitteris, Zürich

Dal 7 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, il MASI di Lugano presenta una grande retrospettiva dedicata a Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988), figura chiave dell’arte astratta e sistemica del Novecento. A oltre vent’anni dall’ultima mostra a lui dedicata, l’esposizione – curata da Tobia Bezzola e Taisse Grandi Venturi – intende restituire l’attualità del suo lavoro nel contesto della storia dell’arte internazionale.

Attraverso oltre cinquanta dipinti, la mostra attraversa quattro decenni cruciali della produzione di Lohse, dagli anni ’40 fino alla sua scomparsa. Le opere, rigorose e visionarie, raccontano l’impegno dell’artista verso un linguaggio astratto fondato su sistemi logici, utopie sociali e una concezione etica dell’arte. Centrale nel suo metodo è l’uso strutturato del colore, concepito come strumento di equilibrio e ordine, in un dialogo costante tra arte, architettura e società. Una mostra che segna un’importante riscoperta di uno dei grandi protagonisti dell’arte concreta europea.

Sara Enrico. Under the Sun, Beyond the Skin – GAM, Milano

Dal 16 settembre al 14 dicembre 2025, Fondazione Furla e GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano presentano Under the Sun, Beyond the Skin, mostra personale di Sara Enrico, a cura di Bruna Roccasalva, settimo capitolo del ciclo espositivo Furla Series.

Per la prima volta, il progetto si sviluppa esclusivamente all’aperto, nel giardino della Villa Reale, aprendo un dialogo inedito tra arte contemporanea, paesaggio naturale e spazio pubblico. Le opere site-specific di Enrico – che lavora tra scultura, tessile e installazione – trasformano il giardino in un ambiente sensoriale in cui il corpo e la materia si fondono con gli elementi naturali. Un’esplorazione poetica della superficie, della pelle e della luce, che riflette sulle possibilità di relazione tra l’individuo e lo spazio.

Stefanie Bürkle. Venice BeReal – Palazzetto Tito, Venezia

Dal 5 al 28 settembre 2025, Palazzetto Tito a Venezia ospita Venice BeReal, la mostra personale dell’artista tedesca Stefanie Bürkle, a ingresso libero. L’esposizione riunisce opere fotografiche, video e installative frutto di 25 anni di ricerca sulla rappresentazione e la riproduzione di Venezia.

Al centro della mostra l’installazione video Venice Atlas, proiettata all’interno di una cassa da trasporto, dove immagini e narrazioni raccolte dall’artista svelano una Venezia riflessa, moltiplicata, mai univoca. Oltre 120 fotografie articolano la città e i suoi “doppi” nel mondo in una riflessione sull’identità urbana come spettacolo e simulazione. Un viaggio nella Venezia come immagine globale, sospesa tra realtà e mito.

Fernand Léger ! Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Keith Haring – La Venaria Reale, Torino

Fernand Léger

Dal 27 settembre 2025 al 1° febbraio 2026, le Sale delle Arti della Venaria Reale ospitano Fernand Léger !, una grande mostra internazionale che mette in dialogo oltre trenta opere del maestro francese con protagonisti delle avanguardie europee e americane del secondo Novecento: da Yves Klein a Niki de Saint Phalle, da Robert Indiana a Keith Haring.

Il progetto, curato da Anne Dopffer, Julie Guttierez e Rébecca François, esplora la dimensione visionaria, popolare e multidisciplinare dell’opera di Léger, in relazione con i Nouveaux Réalistes francesi, la Pop Art americana e le ricerche urbane degli anni ’70 e ’80. Le connessioni storiche e formali emergono attraverso accostamenti sorprendenti che attraversano estetiche e generazioni, mettendo in luce l’attualità del pensiero di Léger e la sua influenza duratura.

La mostra nasce dalla collaborazione tra importanti istituzioni internazionali, tra cui il Museo Nazionale Fernand Léger di Biot, il MAMAC di Nizza e il Centre Pompidou di Parigi, ed è co-organizzata da Residenze Reali Sabaude, GrandPalaisRmn, ManifestoExpo e MondoMostre. Un appuntamento di rilievo per comprendere come la pittura di Léger abbia anticipato, contaminato e dialogato con il contemporaneo.

Nicolas Deshayes – Fondazione Sandra e Giancarlo Bonollo, Thiene (VI)

Dal 13 settembre al 1° novembre 2025, la Fondazione Sandra e Giancarlo Bonollo per l’arte contemporanea, negli spazi dell’ex Chiesa delle Dimesse a Thiene, apre la stagione autunnale con una mostra personale dell’artista francese Nicolas Deshayes (Nancy, 1983).

Deshayes, noto per la sua pratica scultorea che combina lavorazioni artigianali e tecniche industriali, indaga il corpo e la materia come sistemi vitali e meccanici insieme. In mostra, opere realizzate con materiali come bronzo, ghisa, ceramica smaltata e poliuretano espanso, esprimono tensioni tra superfici lisce e texture biologiche, evocando anatomie ibride e infrastrutture organiche. L’esposizione offre un’immersione nella sua poetica in bilico tra sensualità e precisione tecnica, facendo della scultura un terreno fertile per esplorare il visibile e l’invisibile che ci attraversa.

Siena Awards Festival

Dal 27 settembre al 23 novembre 2025, Siena sarà il cuore pulsante della fotografia internazionale con l’undicesima edizione del Siena Awards Festival, uno degli appuntamenti più autorevoli al mondo dedicati all’immagine contemporanea. Con oltre 400.000 fotografie candidate da 194 Paesi, il Festival si è affermato negli anni come una piattaforma globale e inclusiva, capace di raccontare la complessità del presente attraverso sguardi plurali e visioni d’autore.

L’edizione 2025 propone un programma ricco e trasversale: dieci mostre fotografiche, tre concorsi internazionali e una giornata di incontri e talk con alcune delle voci più influenti del fotogiornalismo mondiale. Le esposizioni animeranno spazi simbolici della città e del territorio senese – dai palazzi storici ai musei, dalle ex distillerie alle chiese sconsacrate, fino ai borghi come Sovicille – trasformando Siena in una mappa visiva del nostro tempo.

Fondazione Querini Stampalia – Venezia

In occasione della nona edizione di The Venice Glass Week, in programma dal 13 al 21 settembre 2025, la Fondazione Querini Stampalia propone un ricco calendario di eventi che intrecciano la ricerca contemporanea con la tradizione artigianale del vetro veneziano. Tra gli appuntamenti principali, Craft Terror. La tecnica fuori controllo, in programma venerdì 19 settembre alle ore 17, vede protagonisti il designer Martí Guixé e il maestro vetraio Massimo Lunardon, che presenteranno l’omonimo video-documentario del 2014: un progetto provocatorio in cui il gesto artigiano viene sovvertito in chiave performativa per riflettere sui confini tra arte, design e artigianato. Il video sarà visibile al pubblico per tutta la durata della manifestazione (escluso il lunedì) presso l’auditorium della Fondazione. Sabato 20 e domenica 21 settembre, alle ore 16, è invece previsto Perle di vetro e gioie non preziose, un itinerario tra le sale storiche della Querini che esplora, attraverso oggetti, fonti e documenti, la nascita della bigiotteria veneziana tra Sei e Settecento, mettendo in luce l’eccellenza del vetro come materiale d’ornamento. Il laboratorio è gratuito, con posti limitati e prenotazione obbligatoria via email. Infine, dal 5 al 28 settembre, la Wonder Q Room della Libreria Giovanni ospita The Transparent Breath. Meeting with the Designers, mostra a cura dell’associazione Arte Design Venezia con Eleonora Varotto – HOOROON, che riunisce gioielli contemporanei di artisti internazionali in un dialogo ideale tra tradizione vetraria e design sperimentale.

Pino Musi. Polyphōnia – Fondazione Biscozzi | Rimbaud ETS, Lecce

