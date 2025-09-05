Le mostre da non perdere a settembre in tutta Italia

Dal 24 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale di Milano ospita Forme di luce, una grande retrospettiva dedicata a Man Ray, pioniere assoluto dell’arte fotografica del XX secolo. La mostra, curata da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, offre un percorso tematico che attraversa l’intera vicenda artistica e biografica dell’artista nato a Philadelphia nel 1890. Dalle prime sperimentazioni newyorkesi al fermento culturale della Parigi degli anni ’20, dove incontra Duchamp, Breton e Kiki de Montparnasse, fino al ritorno in Europa dopo l’esperienza americana, l’esposizione raccoglie un ricco nucleo di materiali originali: stampe vintage, negativi, collage e documenti.

Dal 19 settembre al 2 novembre 2025, il MUDEC di Milano presenta Borrowed Light, la prima mostra personale in Italia di Rohini Devasher, artista indiana e vincitrice del prestigioso premio “Artist of the Year” 2024 di Deutsche Bank. La mostra, curata da Britta Färber, rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione tra Deutsche Bank e 24 ORE Cultura, che da quattro anni porta al MUDEC alcune delle voci più originali dell’arte contemporanea internazionale.

Dal 6 settembre al 26 ottobre 2025, Palazzo dei Musei di Reggio Emilia ospita Contro la guerra. Sguardi e immaginari, un progetto espositivo di EMERGENCY, curato da CHEAP Street Poster Art, che riflette sull’impatto devastante dei conflitti armati attraverso immagini, installazioni e narrazioni visive. La mostra si inserisce nel contesto del Festival di EMERGENCY, evento annuale dedicato a temi cruciali come guerra, disuguaglianza e marginalità.

L’esposizione si sviluppa come un percorso immersivo e stratificato: dalle grandi fotografie in bianco e nero tratte dall’archivio di EMERGENCY – che documentano il lavoro di cura nei contesti di guerra – ai poster urbani di CHEAP e di artiste e artisti provenienti da Italia, Brasile, Spagna e Polonia. Una coralità di sguardi e linguaggi che denuncia l’orrore della guerra e afferma con forza l’urgenza del disarmo, della solidarietà, della resistenza etica. Le immagini più crude, spesso visibili solo da strette feritoie, chiedono uno sguardo consapevole e partecipe. Una mostra che è anche un appello: “nessuna guerra è inevitabile”.

Fino al 12 ottobre 2025, la Fondazione Dino Zoli di Forlì ospita Anatomie Digitali, una grande mostra collettiva internazionale che apre la decima edizione di Ibrida – Festival delle Arti Intermediali, curata da Vertov Project. L’esposizione riunisce 55 artisti provenienti da oltre 15 Paesi, tra cui figure di rilievo della scena multimediale come Gary Hill e Regina José Galindo, per un viaggio immersivo nell’arte intermediale degli ultimi dieci anni.

Attraverso opere di videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale, Anatomie Digitali esplora i confini del corpo, dell’identità e della percezione nel contesto digitale, offrendo uno spaccato affascinante e inquieto della contemporaneità. La mostra è a ingresso gratuito, con orari articolati per agevolare il pubblico: dal martedì al giovedì la mattina, dal venerdì alla domenica anche nel pomeriggio. Un’occasione imperdibile per scoprire come le tecnologie e i linguaggi ibridi stanno trasformando l’esperienza artistica.

Vedova Tintoretto. In dialogo – Palazzo Madama, Torino

Dal 19 settembre 2025 al 12 gennaio 2026, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino presenta Vedova Tintoretto. In dialogo, una mostra straordinaria realizzata in collaborazione con la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia. L’esposizione mette a confronto due giganti dell’arte veneziana: Jacopo Robusti detto il Tintoretto (1518-1594) ed Emilio Vedova (1919-2006), distanti cinque secoli ma uniti da una visione drammatica e potente della pittura.

Attraverso un allestimento che favorisce il confronto diretto tra le opere, la mostra esplora le risonanze formali, tematiche e spirituali tra i due artisti. Da un lato, il furore barocco e teatrale di Tintoretto; dall’altro, l’energia gestuale e materica di Vedova. Un dialogo serrato che evidenzia l’influenza profonda del maestro cinquecentesco sul pittore contemporaneo, offrendo al pubblico una lettura nuova e affascinante dell’arte veneziana attraverso i secoli.

XNL Aperto. Quarta edizione – XNL Arte, Piacenza

Dal 19 al 21 settembre 2025, Piacenza si trasforma in una vera e propria mappa emotiva del contemporaneo grazie a XNL Aperto, quarta edizione del progetto diffuso promosso da XNL Arte. Mostre, performance, incontri, progetti espositivi speciali e aperture straordinarie animeranno musei, gallerie, spazi pubblici e privati in tutta la città e nel territorio circostante, coinvolgendo una rete sempre più ampia di professionisti e realtà dell’arte contemporanea.

Nato come piattaforma per stimolare nuovi legami tra comunità e patrimonio, XNL Aperto rinnova nel 2025 il proprio impegno nella promozione della cultura visiva, aprendo a nuove aree urbane e circuiti di produzione artistica. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 19 settembre alle 21 con la performance sonora Solo ascoltando, la musica accade, presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini, in collaborazione con XNL Musica: un’esperienza immersiva di ascolto attivo tra composizione, improvvisazione e partecipazione collettiva. Una manifestazione che è insieme progetto culturale, rete territoriale e laboratorio di futuro.

The Venice Glass Week 2025 – Venezia, Murano, Mestre

Dal 13 al 21 settembre 2025, torna The Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all’arte del vetro, giunto alla sua nona edizione. Venezia, Murano e Mestre ospiteranno centinaia di iniziative – tra mostre, installazioni, dimostrazioni, visite guidate, workshop e performance – per celebrare una tradizione millenaria che continua a rinnovarsi nel contemporaneo.

Fondato nel 2017 e promosso dal Comune di Venezia, il festival è organizzato da una rete prestigiosa composta da Fondazione Musei Civici di Venezia, LE STANZE DEL VETRO – Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano. Aperto ad artisti, designer, istituzioni e gallerie di tutto il mondo, The Venice Glass Week è diventato un appuntamento chiave per chiunque voglia esplorare il vetro non solo come materiale, ma come linguaggio espressivo, patrimonio culturale e risorsa economica. Un festival che unisce le radici di una città leggendaria con la vitalità della sperimentazione artistica contemporanea.

Beato Angelico – Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze

Dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, la Fondazione Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco presentano Beato Angelico, una mostra straordinaria e irripetibile dedicata a uno dei più grandi maestri del Quattrocento italiano. Realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei nazionali Toscana, l’esposizione celebra un protagonista assoluto del Rinascimento, ripercorrendone la produzione, l’evoluzione stilistica e l’influenza su artisti come Lorenzo Monaco, Masaccio, Filippo Lippi, e scultori quali Ghiberti, Michelozzo e Luca della Robbia. Curata da Carl Brandon Strehlke, con Angelo Tartuferi e Stefano Casciu per la sezione di San Marco, la mostra si sviluppa in un duplice percorso tra Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, dando vita a un dialogo tra luoghi emblematici dell’arte fiorentina. A settant’anni dalla storica monografica del 1955, Firenze rende così omaggio a Beato Angelico con un evento di rilevanza internazionale, che unisce eccellenza scientifica e valorizzazione del patrimonio locale.

Leonora Carrington – Palazzo Reale, Milano Dal 20 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, Palazzo Reale di Milano ospita Leonora Carrington, la prima grande retrospettiva italiana dedicata alla celebre artista surrealista. Curata da Tere Arcq e Carlos Martín e promossa dal Comune di Milano-Cultura, la mostra presenta oltre 60 opere tra dipinti, disegni, fotografie e materiali d’archivio, offrendo un ampio sguardo sul percorso artistico e biografico di Carrington, figura visionaria del Novecento. Nata nel Lancashire e fortemente legata alle sue radici celtiche, Carrington visse tra Europa e America prima di stabilirsi definitivamente in Messico, dove venne celebrata accanto a Frida Kahlo e Remedios Varo. Il progetto espositivo, prodotto da Palazzo Reale con MondoMostre, Civita Mostre e Musei ed Electa, si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 e fa seguito alla mostra su Leonor Fini, in una continuità tematica che valorizza due grandi protagoniste femminili del Surrealismo. Le opere provengono da importanti istituzioni internazionali, come il Dallas Museum of Art, l’Art Institute of Chicago e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, oltre che da collezioni private, restituendo alla Carrington il posto che le spetta nella storia dell’arte moderna e contemporanea. Panorama Pozzuoli – Pozzuoli (Napoli) Dal 10 al 14 settembre 2025, la città di Pozzuoli ospita la quinta edizione di Panorama, la mostra diffusa ideata da ITALICS e curata quest’anno da Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou-Metz. Dopo le tappe di Procida, Monopoli, L’Aquila e Monferrato, il progetto approda nei Campi Flegrei, dove arte, mito e paesaggio si fondono in un’unica dimensione culturale e visiva. Panorama Pozzuoli si sviluppa come una promenade immersiva tra luoghi carichi di stratificazioni storiche e geologiche, articolandosi attorno al tema della “divinizzazione”, intesa non come idea astratta, ma come forza inscritta nella natura stessa del territorio. In un contesto plasmato da vulcani, bradisismo e leggende, l’esposizione invita artisti e visitatori a un dialogo tra sacro e contemporaneo, interrogando il ruolo del divino, dell’umano e del naturale nel mondo di oggi. Un evento che è al tempo stesso esperienza fisica e riflessione simbolica sul paesaggio e sull’identità collettiva.

PERFORMATIVE 05 – MAXXI L’Aquila

Dall’11 al 14 settembre 2025, L’Aquila torna a essere palcoscenico di PERFORMATIVE, il festival internazionale della performance organizzato dal MAXXI L’Aquila. Giunto alla quinta edizione, il festival propone oltre 20 eventi gratuiti tra arte, danza, teatro e musica contemporanea, con un focus tematico su linguaggio, identità e relazioni.

Gli spazi del MAXXI e dell’Accademia di Belle Arti, insieme a luoghi simbolici della città, ospitano un ricco programma che intreccia performance, incontri e pratiche partecipative, rendendo L’Aquila un vero laboratorio urbano di sperimentazione e cambiamento sociale. Tra gli artisti in programma: Ali Asghar Dashti e Nasim Ahmadpour, Silvia Gribaudi, The Cool Couple, Rä di Martino, MP5, Annamaria Ajmone, oltre a tanti altri protagonisti della scena nazionale e internazionale, insieme a studenti e giovani performer.

A cura di Chiara Bertini, Fanny Borel, Anne Palopoli e Donatella Saroli, con la partecipazione di Elena Bellantoni e Silvano Manganaro, PERFORMATIVE 05 si conferma come una delle esperienze più vive e radicali del panorama performativo in Italia.

Richard Paul Lohse – MASI, Lugano

Dal 7 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, il MASI di Lugano presenta una grande retrospettiva dedicata a Richard Paul Lohse (Zurigo, 1902 – 1988), figura chiave dell’arte astratta e sistemica del Novecento. A oltre vent’anni dall’ultima mostra a lui dedicata, l’esposizione – curata da Tobia Bezzola e Taisse Grandi Venturi – intende restituire l’attualità del suo lavoro nel contesto della storia dell’arte internazionale.

Attraverso oltre cinquanta dipinti, la mostra attraversa quattro decenni cruciali della produzione di Lohse, dagli anni ’40 fino alla sua scomparsa. Le opere, rigorose e visionarie, raccontano l’impegno dell’artista verso un linguaggio astratto fondato su sistemi logici, utopie sociali e una concezione etica dell’arte. Centrale nel suo metodo è l’uso strutturato del colore, concepito come strumento di equilibrio e ordine, in un dialogo costante tra arte, architettura e società. Una mostra che segna un’importante riscoperta di uno dei grandi protagonisti dell’arte concreta europea.