Per quanto rimanga sempre sempre attualissimo, sono passati ormai 20 anni dall’uscita del film cult Marie Antoinette, diretto da Sofia Coppola con protagonista Kirsten Dunst. Per celebrare questo anniversario, il Castello di Versailles dedicherà una grande mostra al film della Coppola che, nel 2006, contribuì fortemente a ridefinire l’immaginario contemporaneo della regina di Francia più famosa della storia. La mostra in questione si intitolerà Marie Antoinette by Sofia Coppola e aprirà al pubblico dal 22 settembre 2026 negli spazi del Petit Trianon, uno dei luoghi più strettamente legati alla figura storica di Maria Antonietta. L’esposizione rimarrà poi visibile fino al 24 gennaio 2027.

La mostra sarà curata da Laurent Salomé, direttore del Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, insieme alla storica dell’arte Hélène Delalex e il percorso punterà a ripercorrere la genesi e l’impatto culturale del film della Coppola attraverso l’esposizione di costumi originali, scenografie, fotografie di set, storyboard e sceneggiature annotate.

Il film di Sofia Coppola che ha reinventato Maria Antonietta

Quando uscì nelle sale nel 2006, il film Marie Antoinette, con le sue atmosfere saccarine e patinate, divise pubblico e critica ma contribuì a costruire una nuova immagine pop della sovrana, interpretata da Kirsten Dunst. La regista americana propose infatti una rilettura anticonvenzionale della corte di Versailles, mescolando al rigore storico una spiccata sensibilità contemporanea: musica indie e new wave nella colonna sonora, estetica pastello, e un racconto più intimo e adolescenziale della regina.

Il film, premiato con l’Oscar per i migliori costumi grazie al lavoro della costumista Milena Canonero, è diventato negli anni un vero riferimento estetico tanto per la moda, quanto per la cultura visiva in senso più ampio.

Il ritorno di Maria Antonietta nel Castello di Versailles

Uno degli elementi più suggestivi della mostra sarà senza dubbio il rapporto tra cinema e spazio storico. Il Petit Trianon, dove avrà luogo l’esposizione, è infatti uno degli spazi simbolo della vita privata di Maria Antonietta e fu utilizzato anche come location per le riprese del film. Il percorso includerà perciò anche proiezioni di alcune scene girate nelle stesse stanze in cui i visitatori si trovano, creando così un dialogo diretto tra la dimensione storica del palazzo e la sua reinterpretazione cinematografica.

La mostra si inserisce in una più ampia riscoperta contemporanea della figura della regina, che viene sempre più percepita come una icona culturale e stilistica. Negli ultimi anni il suo immaginario è stato infatti al centro di diverse esposizioni internazionali, tra cui la grande mostra Marie Antoinette Style al Victoria and Albert Museum di Londra, dedicata proprio all’eredità estetica della sovrana tra XVIII secolo e contemporaneità.

Con l’annuncio di questa nuova esposizione, dunque, Versailles sembra voler riconoscere ufficialmente il ruolo del cinema nella costruzione dell’immagine moderna della regina: un personaggio storico che, tra rigore documentario e immaginario pop, continua a essere reinterpretato dalle arti visive.