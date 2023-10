Ha inaugurato lo scorso 7 ottobre, MARISA, la prima mostra personale di Lorenzo Taliani negli spazi della galleria fiorentina Etra Studio Tommasi diretta da Francesca Sacchi Tommasi.

«Ci sono momenti che rimangono nei nostri occhi per sempre. Se guardo alla mia fotografia rivedo molte di quelle atmosfere vissute da bambino. L’intensità dello sguardo, le sottovesti, la luce morbida della penombra di una camera in una giornata d’estate, il bianco e nero dei vecchi film in tv. Tutto ripetuto in un loop eterno di attimi rubati da un bambino da dietro l’anta di una porta socchiusa», racconta Taliani presentando un corpus di 30 fotografie di grande formato in bianco e nero.

Luci e ombre catturano lo spirito della memoria legata ai ricordi d’infanzia di Lorenzo, alle figure femminili che lo hanno cresciuto: è lo sguardo di Taliani bambino a riflettersi nella sua fotografia di oggi, che racchiude sensazioni rimaste nel suo inconscio e che hanno segnato le sue scelte stilistiche fin dai suoi primi lavori nel campo della moda.

La donna è protagonista assoluta dei suoi scatti, femminile, elegante, un po’ malinconica, romantica e misteriosa. Gli chiediamo chi sia la donna delle sue fotografie, come si presenta ai suoi occhi e di fronte al suo obiettivo fotografico. «Ogni donna che ho la fortuna di fotografare è un racconto diverso, storie, difetti, passioni e amori che “luccicano” in uno sguardo. Mi piace pensare di cogliere un attimo di “vero” da ognuna di loro, di riuscire a creare una connessione autentica, sincera, senza filtri. Fotografia = Empatia, o almeno, per me è fondamentale», ci racconta.

Fino al 2020, anno di inizio della pandemia, Taliani ha lavorato principalmente nel mondo della moda per cui ha realizzato importanti campagne a livello nazionale e internazionale. Il forzato arresto gli ha concesso il tempo per riflettere e realizzare che era giunto il momento di esprimere in modo più personale il suo sguardo artistico sul mondo femminile, per far emergere ancor di più la figura della donna come elemento catalizzante dell’immagine, per trovare un filo conduttore tra i suoi ricordi del passato e il suo presente.

Come è mutato il suo sguardo, da un punto di vista personale e stilistico? «Quando ho iniziato il mio percorso fotografico mi appassionava molto l’idea di legare i miei scatti ad un’idea di viaggio, di libertà. Cercavo di raccontare una persona dando l’idea di un “divenire”, da dove veniva? Dove stava andando? Con il tempo ho maturato uno sguardo più intimo, slegato dal tempo e dallo spazio. Penso di essere diventato più attento ai dettagli, di scendere più a fondo nell’anima di chi ritraggo», ci spiega.

Per Taliani «Il corpo femminile è un segreto da svelare, un paese straniero da scoprire, nessun confine, solo eleganza e perfezione». Ha iniziato a cercare luoghi inusuali, eleganti e non, volti e corpi di donne belle ma contemporaneamente interessanti e intense, un certo tipo di sguardo, un gesto rivelatore, un taglio particolare di luce, il tutto per creare una complicità che portasse a una forma di fusione tra fotografo e modella. Sono questi tutti elementi essenziali per catturare l’attenzione di chi guarda, per farlo soffermare sull’immagine realizzata, per essere avvolto da questo mondo tutto al femminile fatto di sguardi, eleganza e complicità.