‘Mirages’: Jenna Gribbon alla Collezione Maramotti, Reggio Emilia

«I dipinti figurativi di Gribbon – ha spiegato la Collezione – traggono ispirazione da memorie personali, dalla storia dell’arte e dall’esperienza quotidiana, combinando fluidamente stili differenti all’interno di una stessa tela. Rielaborando fotografie scattate con il suo smartphone per “catturare idee”, l’artista dà forma a ritratti e scenari dal taglio cinematografico, sospesi tra realtà, finzione e immaginazione. Portatrici di una visione peculiare su un universo femminile in cui bellezza e piacere agiscono come dispositivi politici per scardinare i tradizionali schemi patriarcali ed eterosessuali, le sue opere pongono l’osservatore all’interno di complesse relazioni di sguardo, in cui si è coinvolti in quanto soggetti attivi».

Le opere germinano una dall’altra nel doppio processo che innesca la Gribbon nell’”affermare” le immagini e, insieme, l’essenza del soggetto ritratto. Le pennellate evidenti contribuiscono a creare un effetto di triangolazione tra il soggetto dipinto, l’osservatore e il lavoro dell’artista: tre ruoli distinti, essenziali uno all’altro, ma che insieme contribuiscono un’esplorazione della realtà.

Nelle proprie opere Gribbon, infatti, «spesso raffigura persone a lei vicine: gli amici, il figlio, la compagna, i colleghi artisti. I suoi dipinti catturano le complessità e le dinamiche all’interno di queste relazioni, affrontando le implicazioni insite nel vedere e nell’essere visti», ha proseguito l’istituzione. In questo assumono un ruolo determinante le grandi pennellate che si rincorrono sulle tele: benché descrittive, definite e precise, “rivendicano” un ruolo di mediazione tra ciò che l’artista vede e riporta, lungi dall’essere “fotografiche”, “invisibili” e vicine un mimetismo virtuoso, sottolineano, invece, il fatto di essere espressione di un punto di vista che ne interroga un altro. Allo stesso tempo l’artista prova a indagare il soggetto ritratto, ma “evidenziando” di non poterlo “fissare” completamente, lasciandolo libero nel suo mistero e nell’impossibilità di catturalo in modo definitivo: «l’osservatore – ha ricordato la Collezione – condivide il punto di vista dell’artista nelle scene rappresentate ed è incoraggiato a esplorare le relazioni interne all’opera, tra l’artista e il soggetto, così come i rapporti oltre la tela, tra partner, familiari o amici. L’intimità e l’empatia di queste relazioni sono assorbite nel gesto e nel linguaggio pittorico utilizzati dall’artista per rappresentarle».