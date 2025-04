Nikas Safronov celebra il 90° anniversario di Sophia Loren, a Ginevra

Aprirà il prossimo settembre e promette di essere una celebrazione straordinaria della bellezza senza tempo e della presenza iconica di una delle più grandi leggende del cinema la mostra con cui Nikas Safronov celebrerà Sophia Loren.

«Stavo camminando vicino a una scuola, dove i bambini avevano raccolto montagne di carta straccia. Mia madre mi ha insegnato a pregare e io pregavo davanti alle icone, ma non vedevo persone vive dietro quei dipinti. All’improvviso, ho notato una rivista con in copertina la Vergine Maria, la Madre di Dio. Mi sono arrabbiato vedendola gettata via, l’ho raccolta, l’ho appesa sopra il letto e l’ho pregata come se fosse Dio. Solo più tardi ho scoperto che si trattava di una persona viva, un’attrice. Tutti gli eventi della mia vita – racconta Nikas – in qualche modo, erano legati a lei: ho frequentato una scuola marittima e fantasticavo di navigare oltre la sua isola, poi ho deciso di diventare artista per poterla dipingere. Le ho dedicato tutta la mia vita». E, prosegue «Ho sempre considerato Sophia Loren un vero simbolo di bellezza e grazia. Il suo fascino, la sua eleganza e la sua forza hanno avuto un impatto incredibile sulla mia arte. È un vero onore dedicare questa mostra al suo 90° anniversario e celebrare la sua incredibile eredità».

I ritratti di Sophia Loren dipinti dall’artista variano notevolmente nello stile. In Cubic Perception di Sophia Loren, egli abbandona le complesse costruzioni surrealiste per rappresentare il personaggio in chiave cubista. Qui, la composizione è dominata dal viso… Nikas ha realizzato un ritratto di Sophia Loren su cui ha lavorato a lungo, come suggerisce il titolo: Una percezione sottile del mondo attraverso il prisma del tempo (1991-2015). La bellissima protagonista, avvolta in una coperta color vino dalle ampie onde, è circondata da antichi edifici. Nel cuore custodisce la sua amata Italia, che l’artista rappresenta come un’entità mistica e spettrale. Nella creazione di quest’opera, il maestro applica con maestria i principi cubisti nella costruzione dello spazio e nella plasticità della figura. L’elemento cubista diventa così il punto culminante del ritratto. Tuttavia, la maggior parte dei ritratti di Sophia Loren appartiene a una corrente simbolista.

La mostra, in programma in una location prestigiosa che attirerà a Ginevra sia gli appassionati d’arte che i fan di Sophia Loren – presenterà una splendida collezione di 45 dipinti originali creati da Safronov, tutti ispirati all’eleganza, alla forza e al carisma indimenticabile di Sophia Loren. Le opere renderanno omaggio ai momenti iconici di Loren, sia sullo schermo che nella sua vita privata, catturando l’essenza della sua influenza impareggiabile nel mondo del cinema e della moda.

In un tocco unico e personale, la mostra includerà anche una selezione di abiti e gioielli appartenenti alla collezione privata di Sophia Loren. Questi pezzi inestimabili, accuratamente curati dalla sua guardaroba personale, offrono uno sguardo intimo nella vita della diva che ha affascinato il pubblico per decenni. Gli abiti e i gioielli, eleganti e raffinati, completeranno le opere d’arte, creando un’esperienza coinvolgente per i visitatori.Loren, che è stata una cara amica e musa di Safronov per molto tempo, ha rappresentato una fonte di ispirazione fondamentale per tutta la sua carriera artistica. La sua profonda influenza sul suo lavoro si riflette in questa rara mostra, che non solo mette in luce il talento dell’artista, ma celebra anche la loro connessione personale unica.

I visitatori avranno l’opportunità unica di sperimentare la fusione di arte, moda e cinema, tutti ispirati dall’eredità duratura di una delle attrici più amate d’Italia. Per maggiori informazioni sulla mostra è possibile visitare il sito dell’artista.