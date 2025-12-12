Ritratto di Mattia Moreni da giovane: la mostra al Museo di Bagnacavallo

Il progetto Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione, a cura di Claudio Spadoni, è un percorso che coinvolge cinque musei della Romagna: un omaggio corale a un artista che ha attraversato le principali correnti del Novecento, senza mai aderire passivamente a nessuna (ne scrivevamo anche qui). Nato a Pavia nel 1920 e formatosi artisticamente a Torino, Moreni trovò in Romagna la sua patria elettiva: un territorio che segnò profondamente la sua vita e la sua arte.

Mattia Moreni: la biografia

Pittore e scultore tra i più inquieti e sperimentali del secondo Novecento italiano, Moreni si formò all’Accademia Albertina di Torino ed esordì nel Dopoguerra con un espressionismo visionario. Attraversò poi le fasi del neocubismo e dell’astrazione fino all’adesione temporanea al Gruppo degli Otto, presentato da Lionello Venturi, e alle partecipazioni alla Biennale di Venezia, alla Biennale di San Paolo e a Documenta.

Protagonista dell’Informale europeo negli anni Cinquanta, anche grazie al trasferimento a Parigi sostenuto da Michel Tapié, sviluppò una pittura segnico-materica di forte tensione emotiva. Dal 1964 avviò cicli iconici come le Angurie e le Pellicce, quindi le Marilù e le Atrofiche, fino alla Regressione della specie e agli Umanoidi, in cui la riflessione sulla mutazione dell’umano nell’era tecnologica diventa tema centrale. Stabilitosi dal 1966 in Romagna, morì a Brisighella nel 1999.

Gli anni giovanili di Moreni in mostra a Bagnacavallo

A Bagnacavallo, presso l’Ex Convento di San Francesco, è allestita la prima tappa di questo percorso, promossa dal Comune e dall’Associazione Mattia, e curata dal direttore del Museo Civico delle Cappuccine, Davide Caroli.

Oltre 40 le opere in esposizione, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private – molte delle quali raramente visibili – tra cui alcuni lavori già presentati alla Biennale di Venezia, alla quale Moreni partecipò più volte a partire dal 1948, alla Quadriennale di Roma e in importanti musei europei. Il percorso si concentra sui primi vent’anni della sua attività, un periodo ricco di riconoscimenti, segnato dalle influenze dei pittori nordici, del Liberty e dei Ferraresi del Quattrocento. Ad accompagnare le opere, un’accurata documentazione che restituisce la vivacità della sua stagione giovanile, subito accolta con interesse dalla critica.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione e al prestito di generosi collezionisti, e con il supporto di Manifattura Ceccarelli e Teikos Solutions, è accompagnato da un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore che include le fotografie di tutte le opere esposte nelle cinque sedi e che è in vendita presso il bookshop della mostra.

Nell’ultimo mese di apertura sono in programma diverse visite guidate, maggiori info a questo link.