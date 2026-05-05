Simone Veil. Mes sœurs et moi. L’intimità come luogo della memoria

C’è un momento, entrando nella mostra dedicata a Simone Veil al Memorial de la Shoah di Parigi, in cui l’immagine pubblica di Simone si ritira con discrezione e al suo posto affiora una presenza più fragile, più viva, una ragazza, una sorella, una figlia. È da qui che prende forma Simone Veil. Mes sœurs et moi, esposizione curata da David Teboul, che sceglie di restituire alla memoria una dimensione domestica, fatta di legami, parole private e silenzi condivisi. La mostra si concentra sulla famiglia Jacob, cresciuta a Nizza negli anni Venti. Tre sorelle – Simone, Denise e Madeleine, detta Milou – unite da un’intesa profonda e avvolgente. Le fotografie conservano l’eco di un’infanzia felice e serena fatta di sorrisi, corpi vicini, una quotidianità che sembra appartenere a un tempo sospeso. Poi la Storia entra nelle case, modifica i ritmi, incrina le certezze. La vita familiare si riorganizza intorno a nuove urgenze, mentre il legame tra le sorelle si intensifica, come se già, attraversando le sale dell’esposizione, si intuisse la necessità di resistere.

L’esposizione si articola con materiali personali – lettere, diari, immagini – e costruisce una narrazione che si avvicina al tono di una confidenza. Le parole scritte dalle sorelle diventano una forma di presenza evocativa. I testi, le scritture, i pensieri non cercano di ordinare il passato, ma lo restituiscono nella sua complessità emotiva. In questo senso, la Shoah emerge come esperienza vissuta dall’interno, filtrata da sguardi giovani, ancora in formazione. Denise entra nella Resistenza con determinazione, mentre Simone, Milou e la madre Yvonne vengono arrestate e deportate ad Auschwitz nel 1944. Il padre André e il fratello Jean subiscono un destino analogo, lontano, nei convogli diretti verso i Paesi baltici. Le vicende dei singoli si separano, si disperdono, lasciando spazio a una memoria frammentata che la mostra ricompone con grande sensibilità.

Uno degli elementi più intensi del percorso è il modo in cui viene restituito il rapporto tra le sorelle. Denise, Simone e Milou condividono un legame che si articola in una sorta di “doppio duo”, come lo definisce Denise stessa. Una geometria affettiva che continua a esistere anche quando le esperienze divergono. Dopo la guerra, questa relazione si ridefinisce, mantenendo una prossimità profonda, pur lasciando spazio a zone di silenzio. È proprio in questi spazi che la mostra trova la sua forza, nella capacità di suggerire più che dichiarare apertamente, di affidarsi alla delicatezza piuttosto che alla ricostruzione esplicita. Il lavoro di Teboul si distingue per la scelta precisa di sottrarre Simone Veil alla rigidità della figura istituzionale per restituirla a una dimensione relazionale. La donna che, negli anni successivi, diventerà simbolo della memoria della Shoah e protagonista della vita politica europea appare qui nel suo nucleo originario, in un intreccio di affetti che ne costituisce la radice più autentica. Il racconto della famiglia Jacob permette così di comprendere la forza di un percorso che nasce da una ferita e si trasforma in impegno.

Nel contesto attuale, segnato da tensioni culturali e da una crescente fragilità del discorso pubblico, questa mostra assume un valore particolare. È necessaria, intima, forte e offre un’esperienza di prossimità invitando a considerare la memoria come un gesto quotidiano, fatto di attenzione e responsabilità. L’intimità diventa uno spazio politico, nel senso più profondo del termine, un luogo in cui la storia collettiva prende forma attraverso le vite individuali. Simone Veil. Mes sœurs et moi suggerisce che ricordare significa anche prendersi cura delle tracce lasciate da chi ha vissuto prima di noi. In questa prospettiva, la visita si trasforma in un incontro, capace di lasciare un segno sottile e persistente. A emergere, con una chiarezza quasi disarmante, è naturalmente, la figura di Simone Veil stessa.

Sopravvissuta alla deportazione, magistrata, ministra della Sanità, prima presidente del Parlamento europeo eletta a suffragio universale, Veil ha incarnato una delle voci più autorevoli del Novecento europeo, capace di trasformare un’esperienza estrema in responsabilità pubblica, in impegno per i diritti e in una visione profondamente umanista della politica. Eppure, in questa mostra, tutto questo sembra nascere altrove in una relazione, in una famiglia, in un legame che precede ogni ruolo.

In un presente così complesso, questa mostra non si limita a ricordare ma restituisce misura, profondità e attenzione. La visita diventa così un gesto necessario, un’occasione per ristabilire un rapporto vivo con la memoria, riconoscendone la forza nel presente. Ed è proprio in questa capacità di parlare al nostro tempo che risiede la sua urgenza.