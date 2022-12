A Sydney inaugura il nuovo polo museale progettato da SANAA

Pochi giorni fa ha inaugurato la Sydney Modern, ampliamento dell’Art Gallery of New South Wales, museo affacciato sul porto della città australiana. Un progetto da 228 milioni di dollari e dieci anni di lavoro, presentato come il più significativo intervento di carattere culturale promosso in città dai tempi della costruzione dell’iconica Sydney Opera House, inaugurata nel 1973.

Mentre l’edificio neoclassico della Art Gallery of New South Wales continuerà a ospitare le opere di maestri europei antichi e moderni e le collezioni contemporanee, l’arte aborigena e le mostre temporanee troveranno collocazione in un nuovo edificio realizzato da SANAA, studio di architettura composto da Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, che nel 2022 ha ricevuto il prestigioso Praemium Imperiale, attribuito dalla Japan Art Association.

“Il nostro obiettivo è progettare un museo d’arte che sia in armonia con l’ambiente circostante, che respiri con la città, il parco e il porto”, hanno dichiarato Sejima e Nishizawa. Gli architetti sono riusciti nell’impresa con successo: collegato al nucleo espositivo storico tramite un giardino, il nuovo edificio, ampio 7.000 metri quadrati (quasi il doppio dell’area dell’Art Gallery of New South Wales), comprende un gruppo di padiglioni connessi tra loro e raggruppati attorno a un grande atrio con pareti di vetro, che nel punto più alto offre una splendida vista sul Royal Botanic Gardens e sul porto della città.

In cima e tra i padiglioni ci sono un totale di 3.400 metri quadrati di cortili e terrazze, che saranno utilizzati per ospitare varie installazioni artistiche. Altre quattro gallerie, di cui due di oltre 1.000 metri quadrati ciascuna con soffitti alti 5,5 metri, sono situate ai livelli inferiori. L’edificio contiene anche una serie di aree espositive più piccole, spazi dedicati ai bambini e ai gruppi scolastici e uno studio dedicato alla creazione di opere multimediali.

“La nostra visione è stata quella di trasformare la galleria d’arte in un campus museale d’arte con connessioni senza soluzione di continuità tra arte, architettura e paesaggio”, ha affermato Michael Brand, direttore dell’Art Gallery of New South Wales.

Gli artisti e le opere in mostra

Il nuovo museo vanta una collezione di oltre 30.000 opere che comprende arte aborigena australiana ospitata nella nuova Galleria Yiribana, dedicata all’arte aborigena e degli isolani dello Stretto di Torres, europea e asiatica, dal XV alla fine del XX secolo.

Altro elemento chiave è il Tank, un bunker utilizzato per il rifornimento della flotta navale durante la Seconda Guerra Mondiale trasformato in uno spazio espositivo di 2.200 metri quadrati utilizzato per commissioni site-specific su larga scala. Il primo artista a inaugurarlo è l’argentino-peruviano Adrián Villar Rojas, con l’installazione The End of Imagination.

Nel complesso gli artisti tra australiani e internazionali attualmente esposti nel museo sono più di 900, tra cui l’artista neozelandese Francis Upritchard, Kimsooja con Archive of Mind, un’installazione partecipativa in cui l’artista invita i visitatori a creare le proprie sfere di argilla su un ampio tavolo posto in una delle gallerie, Samara Golden, protagonista insieme a Tracey Moffatt, Simone Leigh, Michael Parekowha e Isabel e Alfredo Aquilizan della mostra Dreamhome: Stories of Art and Shelter

La sgargiante installazione di Jeffrey Gibson The Stars are our Ancestors invita i visitatori a sedersi sulla sua “queered kissing chair” .

Altrettanto avvincente è Groundloop dell’artista neozelandese Lisa Reihana, opera riprodotta su un enorme schermo LED di cinque metri per 20 metri sospeso sopra l’atrio centrale dell’edificio. E ancora l’artista strilankese Ramesh Mario Nithiyendran, Howie Tsui e Pitjantjatjara Iluwanti Ken. Cinque artisti del Wik & Kugu Arts Center di Aurukun, sulla costa occidentale della penisola di Cape York, nel Queensland, hanno supervisionato l’installazione di Pack of Ku, un’opera collettiva di cani cerimoniali intagliati nel legno venerati come custodi di esseri ancestrali. Nella galleria sono presenti anche opere di Emily Kame Kngwarreye, Richard Bell, Yhonnie Scarce, Rover Thomas e Reko Rennie, in una mostra ispirata alla parola Eora burbangana , che significa “prendimi la mano e aiutami ad alzarmi”.

Anche l’edificio meridionale ha subito una ristrutturazione delle sue gallerie del XX secolo, e c’è un nuovo lavoro installato sopra il suo ingresso in arenaria: To See or Not to See dell’artista Wiradjuri Karla Dickens, un’opera verde giada riflettente con sei figure incappucciate.

La sostenibilità

Massima l’attenzione sul fronte della sostenibilità: il Sydney Modern è il primo museo d’arte pubblico del Paese ad aver raggiunto i più elevati standard sulla base delle disposizioni del Green Building Council of Australia, ottenendo una valutazione di Green Star, la certificazioni per l’edilizia ecologica, a sei stelle. L’edificio è alimentato interamente da energia rinnovabile , con il 10 per cento dell’energia creata dai pannelli solari sul tetto del padiglione d’ingresso. L’acqua piovana viene catturata per essere riutilizzata nell’irrigazione e nelle torri di raffreddamento.

Per celebrare il lancio, il museo ospita un programma di nove giorni di arte, conferenze e spettacoli musicali gratuiti per il pubblico, con cantanti come Ellie Goulding. Ci sarà anche uno spettacolo notturno di droni insieme al debutto di nove commissioni pubbliche site-specific di artisti tra cui Lee Mingwei, Yayoi Kusama e Lisa Reihana. Una commissione di Jonathan Jones è prevista per il 2023.