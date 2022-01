In Australia apre un nuovo museo immerso nel verde

Bundanon, un’organizzazione artistica situata vicino a Nowra nella città di Shoalhaven, in Australia, aprirà al pubblico il 29 gennaio 2022 due nuovi spazi: un nuovo museo e un ponte che includerà alcune strutture a servizio dei visitatori.

Immerso nel paesaggio circostante, il nuovo museo di 500 mq, presenterà un programma di mostre di arte moderna, contemporanea e arte nazionale, oltre a una serie di opere commissionate. Traendo ispirazione dai ponti a traliccio tipici dell’Australia rurale, il design risponde in modo efficiente alle condizioni climatiche attuali e future: il ponte lungo 160 metri, che ospita n centro di apprendimento creativo, spazi relax, 64 alloggi, bar e ristoranti, consente alle acque alluvionali di fluire sotto di esso, mentre il museo d’arte è nascosto all’interno di una collina per proteggersi dal calore e dagli incendi boschivi. Il progetto è frutto della collaborazione tra KTA, architetti paesaggisti Wraight associates, Craig Burton e Atelier 10, studio di ingegneria specializzato in design sostenibile.