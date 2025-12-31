Sono state rese note le shortlist dei candidati alla direzione di 14 musei statali autonomi, a seguito del concorso avviato dal Ministero della Cultura lo scorso agosto per il rinnovo della governance di alcuni tra i principali istituti museali e parchi archeologici italiani. Con la pubblicazione dei nominativi ammessi alla fase orale, la procedura entra ora nella sua fase conclusiva.

I musei statali autonomi sono istituti dotati di autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa, introdotti con la riforma ministeriale del 2014 e successivamente ampliati. Pur restando parte integrante del sistema museale nazionale, dispongono di un direttore selezionato tramite bando pubblico internazionale, con ampi margini di responsabilità nella gestione delle collezioni, nella programmazione culturale, nella valorizzazione e nell’amministrazione delle risorse. La scelta dei direttori rappresenta quindi un nodo strategico per l’indirizzo culturale e gestionale di ciascun museo.

Il documento ufficiale pubblicato dal Ministero certifica l’elenco dei candidati che, sulla base dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice, accedono ai colloqui previsti dall’articolo 5 del bando. Per ogni istituto sono stati ammessi al massimo dieci candidati, selezionati in base alla graduatoria. In caso di parità di punteggio all’ultimo posto utile, è stato applicato il criterio dell’età anagrafica, privilegiando il candidato più giovane. I colloqui si svolgeranno a partire dal 12 gennaio 2026 presso la sede del Ministero della Cultura a Roma, seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.

Per il Museo storico e Parco del Castello di Miramare di Trieste accedono alla prova orale Paolo Bolpagni, Andrea Bruciati, Guido Comis, Mario Epifani, Federica Gonzato, Federica Carolina Manoli, Marco Mozzo, Marta Novello, Giorgio Sobrá e Denise Ottavia Lucia Tamborrino. Per il Complesso monumentale della Pilotta di Parma sono stati ammessi Cinzia Ammannato, Andrea Bruciati, Paolo Giulierini, Federica Gonzato, Barbara Guidi, Maria Luisa Laddago, Veruska Picchiarelli, Elena Rossoni, Melania Cesarangela Savino e Denis Ton. Ai colloqui per i Musei nazionali di Bologna partecipano Cinzia Ammannato, Andrea Bruciati, Luigi Gallo, Federica Gonzato, Maria Luisa Laddago, Federica Carolina Manoli, Veruska Picchiarelli, Elena Rossoni, Denise Ottavia Lucia Tamborrino e Denis Ton.

Per i Musei nazionali di Lucca sono stati selezionati Giuseppe Cassio, Mario Epifani, Maria Elena Motisi, Serena Nocentini, Veruska Picchiarelli, Francesca Riccio, Elena Rossoni, Lorenzo Sbaraglio, Denis Ton e Maurizio Vanni. Per la direzione congiunta di Pantheon e Castel Sant’Angelo, Daniela De Angelis, Cristiano Leone, Sonia Martone, Luca Mercuri, Gabriella Musto, Alessandra Necci, Lorenzo Nigro, Fabio Pagano, Maura Picciau e Marta Giuseppina Ragozzino. Al Parco archeologico dell’Appia Antica sono ammessi Roberta Altieri, Luca Attenni, Federica Colaiacomo, Daniela De Angelis, Francesca Guarneri, Luca Mercuri, Fabio Pagano, Laura Petacco, Alberto Samonà e Luigi Scaroina.

Per Villa Adriana e Villa d’Este partecipano Federica Colaiacomo, Daniela De Angelis, Sergio Del Ferro, Lorenzo Fatticcioni, Sonia Martone, Luca Mercuri, Alessandra Necci, Fabio Pagano, Alberto Samonà e Giorgio Sobrá. Alle Ville monumentali della Tuscia concorrono Lara Anniboletti, Cecilia Carlorosi, Giuseppe Cassio, Sergio Del Ferro, Maria Giuseppina Di Monte, Mario Epifani, Alessandro Mascherucci, Gabriella Musto, Francesca Riccio e Melania Cesarangela Savino. Per il Palazzo Reale di Napoli sono stati ammessi Giuseppina Di Monte, Luigi Gallo, Paolo Giulierini, Sonia Martone, Alessandro Mascherucci, Alessandra Necci, Mariano Nuzzo, Almerinda Padricelli, Daniele Pitteri e Francesca Riccio.

Ai Musei nazionali del Vomero partecipano Roberto Chianese, Luigi Gallo, Alessandro Mascherucci, Annamaria Mauro, Gabriella Musto, Serena Nocentini, Almerinda Padricelli, Daniele Pitteri, Francesca Riccio e Antonio Salerno. Per i Musei e parchi archeologici di Capri risultano selezionati Luca Attenni, Andrea Bruciati, Federica Colaiacomo, Luca Di Franco, Cristiano Leone, Alessandro Mascherucci, Cristiana Ruggini, Melania Cesarangela Savino, Pierfrancesco Talamo ed Elena Rita Trunfio. Al Parco archeologico di Ercolano, Luca Attenni, Paola Aurino, Raffaella Bonaudo, Federica Colaiacomo, Paolo Giulierini, Francesca Guarneri, Maria Paola Guidobaldi, Mariano Nuzzo, Laura Petacco e Giorgio Sobrá.

Per il Castello Svevo di Bari sono stati ammessi Raffaella Bonaudo, Giuseppina Caroppo, Anita Guarnieri, Francesco Longobardi, Claudia Lucchese, Gabriella Musto, Lorenzo Nigro, Serena Nocentini, Elisa Panero e Denise Ottavia Lucia Tamborrino. Infine, per i Musei nazionali di Matera partecipano Paola Aurino, Raffaella Bonaudo, Alessandra Gobbi, Francesco Longobardi, Claudia Lucchese, Lorenzo Nigro, Cristiana Ruggini, Antonio Salerno, Giorgio Sobrá ed Elena Rita Trunfio.