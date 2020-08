Agosto alla Stazione dell’Arte, Ulassai: da Narcisa Monni a Rocce Rosse Blues

Un agosto fitto di appuntamenti alla Stazione dell’Arte, a Ulassai: mentre il museo, con “Maria Lai. Fame d’infinito”, a cura di Davide Mariani, ha da poco aperto al pubblico il nuovo allestimento multinsensoriale, già si appresta a inaugurare, il 13 agosto alle 19.00, la personale dell’artista Narcisa Monni.

Per tutto il mese, inoltre, la Stazione dell’Arte, dopo i concerti di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura dello scorso 4 agosto e di Moses Concas, Francesco Piu e Poggi & Polverari dell’8, continuerà a ospitare concerti con i protagonisti della musica italiana e internazionale che scandiscono la programmazione di Rocce Rosse Blues Festival 2020!.

Narcisa Monni. “Insieme a te non ci sto più”

A cura di Davide Mariani

Dal 13 agosto al 11 ottobre 2020

Opening: 13 agosto, alle 19.00

«Il distanziamento sociale tradotto con il linguaggio dell’arte: la pandemia sta influenzando il processo creativo di pittori, scultori e musicisti, e il risultato è nelle opere che oggi raccontano il periodo del cosiddetto lockdown. È questo il filo conduttore di “Insieme a te non ci sto più”, mostra inedita di Narcisa Monni, visitabile negli spazi museali della Stazione dell’Arte di Ulassai.

La rassegna, curata dal direttore Davide Mariani, con il supporto del Comune di Ulassai, della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna, si compone di oltre quaranta opere inedite realizzate dall’artista negli ultimi mesi ed esposte per la prima volta al pubblico», ha spiegato il museo.

Rocce Rosse Blues Festival 2020!

«Torna la musica dal vivo a Ulassai con il Rocce Rosse Blues Festival 2020! Un’edizione speciale per la manifestazione, che si trasferisce quest’anno nella suggestiva Stazione dell’Arte, il museo fortemente voluto da Maria Lai nel suo paese natale».

Potete trovare tutte le informazioni sul sito web di Rocce Rosse Blues e sulla sua pagina Facebook.

Ecco i prossimi appuntamenti:

“The Crossing”

14 agosto, alle 21.30

«Serata speciale del festival con “The Crossing” di Enzo Favata. Il valente e inventivo sassofonista sardo con il suo ormai consolidato quartetto porta a Ulassai il suo già celebrato progetto che, oltre al leader, sassofonista e polistrumentista, schiera Pasquale Mirra, uno dei più acclamati vibrafonisti europei (suonerà per l’occasione anche la marimba midi), Rosa Brunello al basso elettrico e Marco Frattini alla batteria ed electronic pads».

Antonella Ruggero – Simona Molinari

15 agosto, alle 21.30

«Antonella Ruggiero, una delle voci più intense e suggestive della musica italiana, arriva sul palco di Rocce Rosse Blues. La sua esibizione sarà seguita da quella di Simona Molinari. Regine della sperimentazione tra generi e tradizioni diverse, le due artiste regaleranno al pubblico due concerti creativi e coinvolgenti».

Stefano Bollani

16 agosto, alle 21.30

«Il vulcanico Stefano Bollani, seduto al suo pianoforte, approda alla rassegna blues con il tour dedicato al capolavoro di Andrew LLoyd Webber & Tim Rice. A 50 anni dalla pubblicazione dell’album originale ‘Jesus Christ Superstar’, il pianista, con il benestare del compositore inglese, propone la sua personale versione del leggendario musical».

Rosa Brunello

17 agosto, alle 21.30

«Donna, bassista, leader di un gruppo da lei fondato e con una carriera da solista ben avviata. Rosa Brunello, musicista veneta, in poco tempo è riuscita ad affermarsi nel panorama jazzistico italiano e non solo, partecipando a importanti festival in tutto il mondo».

Davide “Boosta” Dileo

22 agosto, alle 21.30

«Con il tour in solo “Boostology”, Davide “Boosta” Dileo fa tappa a Rocce Rosse Blues per un concerto speciale in cui il tastierista dei Subsonica passeggia tra strumenti grandi e piccoli, tra suoni, canzoni e ispirazioni della sua memoria e della musica che ama, percorrendo i sentieri meno battuti del ‘900 e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico, fino a svelare in anteprima alcuni pezzi del nuovo disco».

Andrea Scanzi

19 settembre

«“Gaber se fosse Gaber” è un Incontro-Spettacolo proposto e prodotto dalla Fondazione Gaber, scritto e interpretato dal giornalista e scrittore Andrea Scanzi.

In 90 minuti, il pubblico assiste allo scorrere di immagini e filmati – spesso inediti – ai quali si alterna l’analisi affabulatoria di Scanzi, fino a diventarne protagonista, con Giorgio Gaber, emozionando chi lo ha conosciuto e amato, ma soprattutto coinvolgendo quel pubblico giovane che non lo ha potuto conoscere».