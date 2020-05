Al via Pheno TV, per riflettere sulla comunicazione

Alle 10 di questa mattina il duo A Constructed World, composto dagli artisti australiani, di base a Parigi, Geoff Lowe e Jacqueline Riva, presenta il primo episodio di Pheno TV, «uno show su YouTube che ha come protagonista Pheno, un personaggio creato dagli artisti per trasmettere una voce collettiva, capace di incorporare i pensieri e le azioni degli altri, un dispositivo per vederci e sentirci insieme».

Già nel primo epsodio una ventina di ospiti internazionali, che potete scoprire nell’intervista qui sotto.

Gli episodi saranno in tutto quattro, pubblicati su Youtube e con qualche frammento in Instagram e Facebook. In Cina Pheno TV sarà trasmessa su una piattaforma diversa, poichè YouTube è stato oscurato.

Chi è Pheno?

«Pheno è una voce disincarnata in un vero corpo. Testi filosofici parlano attraverso di lui. Ama gli esperti, gli piace che le cose siano chiare anche se non le capisce. In un mondo chiuso ma sempre attivo, in un qui e ora di cui la maggior parte di noi non si interessa, è sempre disposto a incorporare i pensieri e le azioni degli altri e ad essere utilizzato per vederci insieme», si legge nella sua presentazione.