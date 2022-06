Bite&Go in collaborazione con Remida Tornaghi a Forte dei Marmi

La sinergia avviata a St. Mortiz (ne avevamo parlato qui) si rinnova e si consolida a Forte dei Marmi per promuovere opere di artisti emergenti, mid-career ed established, uniche, inedite, di piccolo e medio formato e a prezzi accessibili. L’incontro con il gioiello Tornaghi conferma l’originalità, la freschezza e l’identità del progetto: un brand stabile, indipendente, sicuro di sé e riconosciuto, dove poter realizzare qualunque desiderio, dall’opera all’accessorio, dall’oggetto di design all’abito, in una dimensione artistica tout court che favorisce il confronto di tutte le generazioni e i linguaggi.

Nicoletta Rusconi ci ha svelato un’interessante anteprima.

Nicoletta, dopo Milano, con Biffi Boutiques – BANNER, Bite&Go ha raggiunto Forte dei Marmi ritrovando la gioielleria Remida Tornaghi.

«Sì, Bite&Go, approda per la prima volta a Forte dei Marmi, confermando la sua evoluzione e la sua natura itinerante. Si muove sempre verso scenari trasversali e di tendenza, dalla moda al gioiello, da St.Moritz a qui passando per Milano. Uscire dal “white-cube” è un modo per promuovere indistintamente tutti i linguaggi dell’arte e del design e per coinvolgere un pubblico sempre maggiore non solo attento alle novità culturali ma anche più giovane. Le opere sono sempre accessibili con un valore contenuto che varia da un minimo di 300 a un massimo di 3.000 Euro, per iniziare a investire a un prezzo ragionato e per dare forma a sempre nuovi tipi di collezionismo».

Quali sono le novità di questo nuovo appuntamento rispetto ai precedenti?

«Le novità hanno nomi e cognomi. Presentiamo per la prima volta i lavori di Luca Staccioli, fresco vincitore di Exibart Prize. Le sue opere provengono dalla serie Checkout, in cui l’icona iper-presente degli acquisti diventa feticcio d’argilla, come feticcio è la merce che contiene, rovina votiva e materia preziosa. Poi Fulvio Morella, Paola Pezzi e Francesca Piovesan, tre nuovi artisti che sono entrati a far parte del progetto sancendo la collaborazione con Cramum, culminata con il sodalizio del Premio che ci vedrà assegnare il Premio Speciale Bite&Go&Cramum. Di Morella mostriamo l’opera Quadrifoglio, in legno di amaranto, apparentemente astratta per svelare a uno sguardo più approfondito eleganti armonie geometriche. Piovesan è presente con le opere dalla serie Frammenti, dove le impronte lasciate dal corpo sul vetro diventano immagini fotografiche all’interno dello specchio così che guardandosi riflessi ci si unisce completamente all’artista. I lavori di Pezzi narrano l’inesorabile divenire tramite il movimento circolare dai materiali presi dalla vita quotidiana. E, infine, l’ultima novità ha il nome di Belén Uriel, che ha inaugurato lo scorso maggio la mostra presso Cascina I.D.E.A. La sua opera riprende un materiale comunemente usato per proteggere le opere d’arte e viene trasformato in una scultura in vetro la cui peculiarità di essere un materiale morbido e soffice acquista una presenza fragile e rigida».

Cos’altro si vedrà di Bite&Go?

«Una selezione delle più recenti opere di Simona Andrioletti e Riccardo Rudi, Aaron Bezzina, Manuela Carrano, Michele Chiossi, Giulio Frigo, Serena Gamba, Yari Miele, Pierre-Etienne Morelle, Gianluca Patti, Reverie, Vanessa Safavi, Davide Sgambaro, Studioutte e Henrik Stromberg, tutte in dialogo con i gioielli classici, moderni e contemporanei allo stesso tempo della gioielleria Tornaghi».

Cosa vi aspetta dopo Forte dei Marmi?

«Bite&Go tornerà nella sua sede permanente ad Agrate Conturbia con un nuovo allestimento su due piani, al piano terra una quadreria e al secondo piano le nostre iconiche scale. Lì aspettiamo Daiga Grantina, prossima artista ospite della residenza di Cascina I.D.E.A. Nel frattempo raggiungeremo la Puglia, dove Alice Ronchi, artista del progetto, inaugurerà la sua mostra “Sole”, presso Masseria Canali per I.D.E.A. Salento. Insomma, stay tuned!».