Daniele Marzorati tra Building e Edicola Radetzky, Milano

A Milano il 19 febbraio, dalle 10 alle 19, negli spazi di BUILDING inaugura la personale di Daniele Marzorati (1988, Novedrate, Como) “Cercando di far conoscenza con Omo e Giuba”, un progetto promosso insieme a Edicola Radetzky e patrocinato dall’Università di Parma – Museo di Storia Naturale.

Il progetto, a cura di Irene Sofia Comi, si articola in due episodi: fino al 28 febbraio a Edicola Radetzky, spazio non profit di viale Gorizia (Darsena), e dal 19 febbraio al 19 marzo a BUILDING, galleria d’arte in via Monte di Pietà 23.

«In stretta connessione con il passato coloniale italiano, “Cercando di far conoscenza con Omo e Giuba” – ha spiegato la galleria – ruota intorno alla figura dell’esploratore e ufficiale Vittorio Bottego (1860-1897). Indagando alcune tracce tangibili del rimosso coloniale presente nella città di Parma, il progetto propone una riflessione sulla rappresentazione della memoria collettiva nello spazio pubblico e sull’esperienza del patrimonio coloniale zoologico nello spazio museale».