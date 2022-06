Da oggi fino all’11 giugno nello spazio adibito a galleria facente parte della storica Biblioteca Angelica la personale di Betty Bruni “Essenze”, a cura di Giovanna Foresio, presenta una cinquantina di opere su carta.

«L’artista – scrive la curatrice nel testo critico – inizia il suo percorso quando, non ancora fanciulla, cercando un modo di esprimersi usò il ricamo, con cui confezionava piccoli quadri figurativi. Seguirono gli studi, i corsi, fino all’acquarello, per lo più figurativo, suo strumento espressivo seguito dall’olio, acrilici, chine e tecniche miste che negli anni l’hanno vista protagonista di molte mostre personali sia in tutta Italia che all’estero. In questa sua ultima produzione giunge, dopo più di vent’anni di ricerca, ad una espressione decisamente astratta informale. La sua pulsione la porta a valicare i confini. La mano scivola sulla tela o carta veloce, decisa e precisa, puntuale nel momento in cui l’artista concentrata si abbandona totalmente alla sua profonda emotività che sente pulsare nell’intimo. I suoi lavori toccano corde che risiedono nel nostro inconscio facendo nascere emozioni, ricordi, sogni. Una via per comprendere e sentire i veri doni della vita. Il sovente uso di colori accesi e squillanti corrisponde al suo desiderio di elargire gioia, allegria, serenità di cui oggi abbiamo particolarmente fame».

Abbiamo parlato della mostra con Giovanna Foresio, curatrice della mostra e autrice del testo che la accompagna.

Come è nata la personale di Etty Bruni “Essenze”? Che rapporto si crea con la storica Biblioteca Angelica e il patrimonio che conserva?

«Seguendo il lavoro dell’autrice ci si accorge subito di come lei sia arrivata ad una sintesi, pura ed essenziale, così come richiamato dal titolo della mostra. L’essenza è ciò che noi ricaviamo dalle piante, dai fiori, dalla frutta e da tutta la natura che ci circonda. È il cuore stesso dell’essere. In tal senso va intesa in quest’occasione, là dove l’artista crea sulla carta la “sintesi” del suo essere ed esprime le sue più profonde emozioni, le sue intuizioni, in poche parole il suo profondo sentire.

L’uso della carta, che rappresenta il primo grande mezzo per la diffusione della conoscenza, porta con sé questo valore intrinseco. La Biblioteca Angelica, che già nella sua architettura mostra la sua importanza con nomi come Borrimini e Vanvitelli, con la sua magica atmosfera, è sicuramente uno dei luoghi per eccellenza in cui viene conservato per i posteri il sapere dei Grandi che ci hanno preceduto lasciandolo in eredità».

Può spiegarci in estrema sintesi la poetica di Etty Bruni? «Da sempre credo che le Arti siano in realtà solo facce speculari di una stessa matrice, la forte pulsione ad esprimersi. Per questo accosto la sua pittura alla musica. Così come nella composizione musicale si creano rapporti fra gli stilemi ritmici e melodici nel cercare di raggiungere l’armonia, così la Bruni usa i colori come note. Non a caso il musicista Steve Arrows ha scelto una sua opera per la cover del suo vinile in uscita. È questa “Armonia” raggiunta e irraggiungibile che l’artista insegue per poterla donare ai fruitori. Un forte segnale positivo di speranza, gioia e coraggio in questa realtà che spesso ci sconforta».

Come sarà articolato il percorso espositivo e quali lavori dell’artista vedremo in mostra?

«Il percorso dell’esposizione, comprensivo di più di cinquanta opere, inizia con le chine, i suoi ultimi lavori e che ne rappresentano il cuore. Una lunga e complessa illustrazione declinata armonicamente, che ben esplicita il suo lavoro. Segue una serie di acrilici, sempre su carta intelata, che meglio illustra il suo percorso espressivo nel recente periodo».

Quali saranno i prossimi progetti espositivi dell’artista?

«Là dove il vento dell’ispirazione la porterà».

La mostra è visibile dall’8 all’11 giugno 2022, dalle 10.30 alle 19.30 e sabato dalle 17.30 alle 21.00 presso la Galleria Angelica, via Sant’ Agostino 11, Roma.