«L’interesse per il mondo arabo e per la sua cultura ha inizio nel 2008 con la partecipazione alla prima edizione di ArtDubai; una fiera alla quale la galleria prende parte anche negli anni successivi e alla quale affianca, dal 2012, anche la partecipazione alla fiera di Abu Dhabi. «La rete di relazioni e le amicizie costruite in quest’arco di tempo sono l’humus che ha dato forma, senso e sostanza a questo nuovo progetto. Viviamo l’apertura di una sede temporanea a Dubai non solo come un’opportunità per consolidare e approfondire il legame con gli Emirati Arabi Uniti, ma anche come un modo per contribuire, con le nostre energie e soprattutto con il linguaggio universale dell’arte, alla costruzione di dialoghi e di scambi culturali tra i popoli. Crediamo che l’arte sia il territorio ideale per esprimersi, per stimolare e produrre cambiamenti, per crescere insieme nel rispetto delle differenze e nella cons-apevolezza che la multiculturalità significa arricchimenti per tutti», hanno dichiarato Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo soci fondatori di Galleria Continua.

«In concomitanza con Expo 2020 Dubai, la prima Esposizione Universale che si tiene nell’area ME.NA. SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale), Galleria Continua con un progetto che vuole andare oltre la durata di una fiera, rinnova, una volta di più, la sua volontà di muoversi tra geografie diverse e di farsi testimone e parte attiva nell’apertura di paesaggi culturali che non contemplano confini», si legge nel comunicato stampa.