A Milano da oggi, 23 marzo, al 10 maggio, alla Prometeo Gallery di Ida Pisani, nella sede di via Ventura 6, sono allestite due nuove mostre: la personale di Iva Lulashi (1988, Tirana), accompagnata da testi di Cristina Masturzo e Antonio Grulli, e la project room con lavori di Pietro Catarinella (1983, Roma), accompagnata da un testo di Mauro Zanchi. Entrambe le mostre attendono il pubblico non appena la condizione generale permetterà la riapertura delle gallerie.

«Il titolo della rassegna ricalca un telegramma di Mario Schifano, in risposta alla domanda dell’amico Corrado Levi, su cosa fosse per lui la passione bruciante. La citazione completa di Schifano, nel continuum linguistico del telegramma, appare come un flusso di coscienza sulla tematica: “Passione cola passione scorre da sempre inutile resistere lasciarsi andare e godersela e poi torna presto ne troverai anche in Italia tuo Mario” (cit. da Corrado Levi, Diari di qua e di là, Giancarlo Politi Editore, 2011)».

«Dallo scorrere continuo di immagini, e prima ancora di azioni, vengono alla luce le tele di Iva Lulashi, che partono da tracce trovate, ad esempio fotogrammi televisivi o cinematografici, per riflettere sul linguaggio visivo di una storia albanese mai consapevolmente vissuta dall’artista».

«La frase di Schifano, che non conoscevo prima – ha dichiarato Iva Lulashi -, fa parte degli stralci letterari scambiati in una chat tra me, Cristina Masturzo e Antonio Grulli. Oltre a trovarla molto efficace, mi ha interessato il legame tra la materia pittorica e i verbi “colare” e “scorrere” usati in quella missiva da Mario Schifano, che descrive la passione come un fluido. La sensualità del gesto pittorico è un tutt’uno con il contenuto del mio lavoro, perciò ho trovato perfetto questo riferimento».

«Del resto la pittura, e in particolare quella di Iva Lulashi, “è forse oggi l’ultimo spazio di incontro erotico ancora possibile”, scrive Antonio Grulli nel suo testo, che confluirà successivamente nel catalogo della mostra. Non solo: in questo momento il gesto pittorico resta uno dei pochi spazi di resistenza, concordano Masturzo e Grulli. “Viviamo giorni e mesi in cui la prossimità fisica, la vicinanza delle pelli, anche quando non è vietata, viene vista nuovamente, forse per la prima volta dopo molti decenni, come qualcosa di egoistico e immorale, di dannoso per il corpo sociale”, riscontra il critico; la pittura diviene dunque un antidoto a questo vivere asettico, “una pelle in cui incontrarsi e toccarsi”», ha ricordato la galleria.

Pietro Catarinella, “IMAGOMORPHOSIS”