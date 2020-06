La figurazione nella scultura italiana al Castello Gamba, Châtillon

Al Castello Gamba di Châtillon – Museo d’arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta dal 3 luglio al 27 settembre la collettiva “Ritornanti. Presenza della figurazione nella scultura italiana”, a cura di Domenico Maria Papa evoluta dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta riflette sulla figurazione nella scultura dal secondo dopoguerra ad oggi.

Il percorso espositivo presenta una trentina di opere che si inseriscono nell’esposizione permanente del Castello e del Parco dando vita a «una rassegna sulla scultura italiana attraverso opere, anche di grandi dimensioni, di Arturo Martini, Francesco Messina, Giuseppe Maraniello, Giuliano Vangi, Luciano Minguzzi, Paolo Delle Monache e Giacomo Manzù. A queste si accompagnano sei sculture di Aron Demetz, uno dei più rappresentativi artisti di una giovane generazione che in Val Gardena reinterpreta la tradizione della scultura in legno attraverso un linguaggio figurativo contemporaneo. L’esposizione è completata da dodici grafiche di Mimmo Paladino dedicate a Pinocchio, metafora di una materia che attraverso lo scalpello diviene persona viva, allegoria dell’arte stessa della scultura. In mostra anche fotografie in bianco e nero della fotografa torinese Carola Allemandi, realizzate espressamente per l’occasione», si legge nel comunicato stampa, in cui si aggiunge che «molti degli autori scelti sono, già presenti nella ricca collezione permanente del Castello».

Il titolo, “Ritornanti” è un «termine che lontanamente echeggia il francese revenant, redivivo o fantasma, vuole stimolare una riflessione sulla presenza della figurazione nella scultura italiana, in un rapporto di prossimità tra i maestri del Novecento e gli artisti delle ultime generazioni».

Abbiamo posto due domande sulle attività di Castello Gamba a Viviana Vallet dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Come se inserisce la mostra nella programmazione di Castello Gamba?

«La mostra “Ritornanti. Presenza della figurazione nella scultura italiana” è stata fortemente voluta dall’amministrazione regionale come segnale di ripartenza dopo il periodo forzato di chiusura che ha visto coinvolti tutti i musei e i siti culturali della nostra regione. L’esposizione, inizialmente prevista per il periodo primaverile (aprile-giugno), è stata necessariamente ripensata, sia in termini di date che di opere esposte, così da diventare l’evento principale della stagione estiva. Le opere presentate in mostra, posizionate sia all’interno del castello che, in maniera inedita, nel parco, faranno immergere il visitatore in un viaggio nella scultura del Novecento, con aperture alle produzioni più recenti. Nell’obiettivo di valorizzare la collezione permanente, l’ideazione della mostra muove dall’intento di far dialogare le opere già esposte nel museo con quelle allestite per l’occasione, sottolineando e commentando le affinità o le differenze tra di esse».

Che conseguenze ha avuto l’emergenza sanitaria sulla prormammazione di Castello Gamba?

«A causa della situazione contingente, tutta la programmazione del museo ha subito una notevole variazione, con una riduzione drastica delle attività che coinvolgono in maniera diretta il pubblico (eventi, laboratori, performance, ecc..). Ne consegue che il percorso di crescita, soprattutto in termini di aumento dei flussi di visitatori, subirà una temporanea battuta d’arresto. Infatti, le iniziative messe in atto negli ultimi anni erano state progettate per ridisegnare una nuova mission del museo, che era stata compresa e particolarmente apprezzata dai tanti spettatori avvicendatisi nel tempo, soprattutto grazie alle proposte artistiche innovative legate al contemporaneo. L’emergenza sanitaria ha colpito questa azione di rinnovamento, la sua progettualità prossima e futura, che contiamo comunque di recuperare per il 2021».

Quali saranno i prossimi progetti espositivi o eventi a Castello Gamba?

«Lo staff del Castello Gamba, punto di riferimento dell’arte contemporanea sul territorio, sta lavorando a un nuovo progetto espositivo legato alla situazione contingente. Come segno di ripresa e fiducia nel potere vivificante della cultura e dell’arte, il progetto è rivolto a focalizzare l’attenzione sul ruolo dell’arte e, quindi, sulla condizione degli artisti all’interno della nostra società.

Ottemperando alle rigorose normative di sicurezza, nel corso dell’estate è stata prevista una visita guidata notturna speciale alla mostra “Ritornanti”, mercoledì 22 luglio, che si inserisce nel ciclo di appuntamenti Nuits de Culture organizzati in vari castelli della Valle nei mesi di luglio e agosto.

Con la precauzionale ripresa delle manifestazioni in settembre, il Castello Gamba sarà, come ogni anno, uno dei numerosi beni del patrimonio valdostano coinvolto nella rassegna Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste 2020, settimana di eventi e attività, in concomitanza con le giornate europee del patrimonio, volti alla valorizzazione della cultura e al coinvolgimento di tutto il mondo dell’arte».